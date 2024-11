Chân dung vị CEO bị dính tin đồn “lén uống sữa của nhân viên" gây sốt MXH Trung Quốc gần đây: Profile gói gọn trong 2 chữ "giàu và giỏi", được yêu thích như sao hạng A

Gần đây, trên các nền tảng MXH của Trung Quốc lan truyền một câu chuyện thú vị, liên quan đến một CEO nổi tiếng. Nội dung câu chuyện như sau:

“Một nữ viên liên tục bị mất sữa chua để trong tủ lạnh, chị ấy tức giận đòi check camera để bắt kẻ trộm. Ban quản lý cũng rất quan tâm đến vụ việc này. Họ gọi người liên quan cùng phòng hành chính và HR đến xem camera, nếu tìm ra “kẻ trộm” sẽ lập tức sa thải. Sau khi xem camera, họ phát hiện ra rằng chính sếp của nữ nhân viên đó đã đến mở tủ lạnh và lấy sữa chua đi”.

Câu chuyện này nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận xứ Trung. Một phần vì nội dung hài hước của nó, một phần vì danh tính của vị sếp nói trên. Hóa ra, vị sếp được nhắc đến chính là Lôi Quân, CEO của Xiaomi và câu chuyện được cho là xảy ra khi ông còn làm việc ở Kingsoft.

Về tính chân thực của câu chuyện này, theo 163, vào tối ngày 1/11 vừa qua, trong một buổi phát sóng trực tuyến, Lôi Quân đã trực tiếp đưa ra câu trả lời. Theo đó, vị CEO này đã bác bỏ tin đồn nói trên. Ông vui vẻ cho biết: “Thật sự không phải, đó chỉ là tin nhảm mà thôi. Có rất nhiều tin đồn về tôi nhưng chúng cũng chỉ là chuyện được thêu dệt.”

Lôi Quân sinh ngày 16/12/1969, là một trong những doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng nhất Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Ông được chú ý không chỉ đơn giản vì là nhà sáng lập của Xiaomi, mà còn vì những câu chuyện thú vị xung quanh mình.

Khi nói đến Lôi Quân, dân mạng xứ Trung, đặc biệt là giới trẻ, đều cho rằng ông chính là “tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền” xé truyện bước ra đời thật. Nguyên nhân là vì Lôi Quân vừa có ngoại hình sáng, cực phong độ với chiều cao 1m8 nổi bật, vừa sở hữu profile cực khủng.

Theo 163, Lôi Quân từng thi đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học với số điểm 700/710. Dù đủ điểm trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa, nhưng ông lựa chọn ở lại quê nhà và theo học tại Đại học Vũ Hán, cũng là một ngôi trường top đầu ở Trung Quốc. Tại ngôi trường này, ông hoàn tất chương trình đại học, lấy bằng Cử nhân Khoa học máy tính chỉ trong 2 năm. Cũng ngay từ năm cuối đại học, Lôi Quân đã cùng bạn bè thành lập công ty đầu tiên của mình.

Năm 22 tuổi, ông gia nhập Kingsoft và trở thành CEO của công ty này 7 năm sau đó. Đến năm 2007, Lôi Quân rời Kingsoft và trở thành nhà đầu tư vàng ở Trung Quốc. Năm 2010, ông thành lập Xiaomi và đưa đế chế này trở thành công ty khởi nghiệp tư nhân đắt giá nhất thế giới.

Chưa hết, Lôi Quân từng được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bình chọn là một trong 10 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của năm 2012. Ông cũng được Fortune vinh danh là một trong 11 Doanh nhân quyền lực nhất châu Á vào tháng 3 năm 2013 và giành về hàng loạt giải thưởng danh giá khác. Không chỉ được ví như Steve Job của Apple, CEO của Xiaomi còn được so sánh với Ron Conway của Thung lũng Silicon.

Quả thực, không ai có thể phủ nhận rằng, Lôi Quân chính là “tổng tài hàng thật, giá thật”, sở hữu 2 chữ G mà nhiều người mơ ước, đó là “giàu” và “giỏi”. Thậm chí, giới trẻ Trung Quốc còn cho rằng ông chính là “Tiêu Nại ngoài đời thật” - nhân vật “đại thần của khoa CNTT”, là hình mẫu tổng tài lý tưởng trong tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, Lôi Quân rất được yêu mến và được gọi với cái tên “CEO quốc dân”. Theo đó, khác với hình ảnh lạnh lùng và nghiêm khắc thường thấy ở các vị CEO hay chủ tịch nổi tiếng, CEO của Xiaomi luôn xuất hiện với hình ảnh gần gũi, thân hiện. Ông cũng thích kết nối, không ngại thử những điều mới và mang đến những sản phẩm thú vị cho mọi người.

Đặc biệt trong những buổi giao lưu, Lôi Quân không dạy giới trẻ cách làm việc, ngược lại còn lắng nghe nghiêm túc ý kiến của họ. Chính sự gần gũi và thân thiện này nên CEO của Xiaomi thu hút được rất nhiều người hâm mộ sinh vào những năm 80, 90 và cả thế hệ Gen Z. Khi nhìn vào các tài khoản mạng xã hội khác nhau của Lôi Quân, người ta sẽ nhìn rõ sự yêu mến của mọi người dành cho vị CEO tài giỏi này.

Theo Sohu, với việc ra mắt ô tô Xiaomi, cá nhân Lôi Quân cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Tính đến nay, tài khoản Douyin cá nhân của vị CEO này đã thu hút hơn 31 triệu người theo dõi. Điều này cũng giúp mang lại lượng truy cập cực kỳ cao cho Xiaomi Motors và đã khiến nhiều ông chủ hãng xe hơi khác cũng phải “lao vào” phòng phát sóng trực tiếp để quảng bá doanh nghiệp.

Trên Weibo, Lôi Quân có 22,97 triệu người hâm mộ. Con số này không thua kém gì những người nổi tiếng trên Internet và các minh tinh Hoa ngữ. Trên nền tảng Bilibili, chỉ với 13 ngày tham gia, Lôi Quân cũng đã thu hút được hơn 1 triệu người hâm mộ sau khi chia sẻ video của mình.

Ngoài vai trò CEO của Xiaomi, Lôi Quân còn được biết đến với tên gọi "ca sĩ hát tiếng Anh nổi tiếng". Biệt danh này của ông xuất phát từ chuyển sang Ấn Độ tuyên truyền điện thoại Xiaomi và đồng hồ thông minh Mi Band vào năm 2015. Nhờ màn bắn tiếng Anh độc lạ của mình, ngay cả khi chưa kịp về Trung Quốc, Lôi Quân đã “debut gián tiếp” với bài hát "Are you OK" do một up master ở Bilibili biên tập.

Bỗng chốc oanh tạc hot search và viral khắp mọi nền tảng theo cách không mong muốn, thế nhưng Lôi Quân không hề để tâm đến việc mình bị “trêu đùa” về cách phát âm tiếng anh mà còn mua hẳn bản quyền của bài hát này. Cũng nhờ "Are you OK" mà vị CEO này càng trở nên nổi tiếng và có thêm rất nhiều người hâm mộ. Cũng không ngạc nhiên khi trong Bảng xếp hạng các CEO nổi tiếng Trung Quốc trên trang mạng Hupu, Lôi Quân đã vượt mặt các tên tuổi khác như Lưu Cường Đông - người đồng sáng lập trang thương mại điện tử JD.com hay Đào Hoa Bích - người sáng lập thương hiệu tương ớt Lao Gan Ma, để dẫn đầu với số điểm 9,7 (trên thang điểm 10) do khán giả bình chọn.

