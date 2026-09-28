Chân dung trai đẹp SN 2003 đổi áo với Đình Bắc

Ở Philippines, anh chàng cũng được xem là tài năng trẻ sáng giá.

Ngày 26/9 vừa qua, tuyển Việt Nam đã có màn ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1 - 0 trước Philippines trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia). Người ghi bàn duy nhất là Nguyễn Đình Bắc; tiền đạo sinh năm 2004 lần đầu tiên khoác băng đội trưởng ĐT Việt Nam sau khi Nguyễn Xuân Son rời sân vì chấn thương.

Đình Bắc có một trận đấu đáng chú ý khi vừa lập công ở phút 25, vừa liên tục gây sức ép lên hàng thủ Philippines. Sau trận, anh còn có một khoảnh khắc đẹp với Sandro Reyes - tiền vệ mang áo số 6 bên phía đối thủ. Hai cầu thủ trẻ trao đổi áo đấu, khép lại màn đối đầu trên sân bằng một hành động thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau.

Đình Bắc và Sandro Reyes

Khoảnh khắc này sau đó được Reyes đăng tải trên Instagram. Trên sân, cả hai từng có những pha tranh chấp khá quyết liệt khi Đình Bắc hoạt động năng nổ bên hành lang tấn công, còn Reyes đóng vai trò kết nối lối chơi của Philippines. Ra khỏi sân cỏ, hai cầu thủ lại xuất hiện với hình ảnh thoải mái, lịch thiệp và cùng lưu lại kỷ niệm sau một trận đấu căng thẳng.

Chi tiết thú vị là Đình Bắc mang áo số 9 còn Reyes khoác áo số 6, nhưng khi nhìn hai chiếc áo được đổi cho nhau, nhiều khán giả lập tức nhận ra hai con số này chỉ cần đảo vị trí là thành số của đối phương. Cùng lứa tuổi, cả hai cũng đang được xem là những gương mặt trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam và Philippines.

Trên mạng xã hội, hình ảnh đổi áo của 2 cầu thủ nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú: “Cầu thủ số 6 này cũng đá siêu nét”, “Đình Bắc tinh tế phết! Đổi áo đấu không cởi dưới sân mà ra hiệu ra bên ngoài”, “2 cầu thủ đẹp trai nhất trận đấu”, “Cả 2 ai cũng giỏi hết, đá U23 và SEA Games cùng nhau giờ lên tuyển thật sự rất giỏi”, “Thật sự cả 2 đã rất giỏi từ hồi ở U23 rồi”,...

Nếu Đình Bắc là ngôi sao sáng ở Việt Nam thì ở Philippines, Sandro Reyes cũng là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng. Cả 2 cầu thủ cũng có nhiều điểm tương đồng như có ngoại hình điển trai, lượng fangirl đông đảo và được đánh giá là những gương mặt tiềm năng của bóng đá trong nước lẫn Đông Nam Á.

Sandro Reyes

Sandro Reyes sinh ngày 29/3/2003. Tiền vệ tấn công này trưởng thành tại lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona trong giai đoạn 2012 - 2015, sau khi gây chú ý từ khi còn rất nhỏ.

Sau quãng thời gian ở Tây Ban Nha, Reyes trở về Philippines thi đấu rồi sang Đức vào năm 2023, gia nhập đội II của Greuther Fürth. Năm 2024, anh chuyển tới FC Gütersloh, CLB thi đấu tại Regionalliga West - giải đấu cấp độ 4 trong hệ thống bóng đá Đức.

Reyes cũng sớm được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển Philippines. Đến tháng 9/2025, anh đã có 25 lần khoác áo ĐTQG và ghi 4 bàn. Anh được CLB Đức giới thiệu là một trong những cầu thủ được kỳ vọng của bóng đá Philippines.

Tại SEA Games 2025, Reyes thậm chí còn mang băng đội trưởng U22 Philippines. Đội bóng này lần đầu tiên sau 34 năm lọt vào bán kết, trước khi thua U22 Việt Nam 0 - 2. Reyes và các đồng đội sau đó thất bại trước Malaysia ở trận tranh huy chương đồng. Ở tuổi 23, anh đang tiếp tục được Philippines đặt kỳ vọng trong hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngoài sân cỏ, Reyes cũng gây chú ý bởi ngoại hình sáng và phong cách ăn mặc có gu. Tiền vệ người Philippines thường xuất hiện với những outfit trẻ trung, gọn gàng, có cách phối đồ khá linh hoạt giữa phong cách đời thường và thể thao. Loạt ảnh trên trang cá nhân cho thấy Reyes không chỉ được quan tâm bởi hành trình bóng đá, mà còn có sức hút riêng về mặt hình ảnh.