Ông Phạm Nhật Quân Anh là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia vào hành trình phát triển của VinFast từ giai đoạn nội địa hóa đến mở rộng toàn cầu.

Công ty VinFast vừa công bố bổ nhiệm nhân sự mới, theo đó ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu thay cho ông Phạm Nhật Vượng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh là một trong những lãnh đạo trẻ tuổi có ảnh hưởng lớn tại Tập đoàn Vingroup. Ông Quân Anh hiện đang giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại VinFast, thương hiệu ô tô điện toàn cầu tiên phong của Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty sản xuất thép VinMetal.

Ông Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993. Trước khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại VinFast, ông Quân Anh đã có hơn 10 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup, bắt đầu từ lĩnh vực dịch vụ - nghỉ dưỡng rồi chuyển sang ngành ô tô.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu.

Ông Phạm Nhật Quân Anh bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Cổ phần Vinpearl vào năm 2015.

Sau khoảng hai năm làm việc tại Vinpearl, từ tháng 9/2017 đến tháng 2/2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc chuỗi Vinpearl Golf/Safari.

Tháng 2/2019, ông Quân Anh chuyển sang Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, giữ chức Trợ lý cao cấp Tổng giám đốc. Đây cũng là thời điểm ông bắt đầu quá trình làm việc kéo dài nhiều năm tại hãng xe của Vingroup.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, ông Phạm Nhật Quân Anh lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Sales & Marketing, đồng thời là Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối Chương trình và Thanh tra chất lượng VinFast.

Tháng 6/2021, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch VinFast và giữ vị trí này trong gần 5 năm, đến tháng 5/2026. Trong thời gian làm Phó Chủ tịch, ông Phạm Nhật Quân Anh đồng thời kiêm nhiệm nhiều vị trí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng xe.

Cụ thể, từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, ông là Phó Tổng giám đốc Khối Sản xuất, đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu của VinFast.

Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2026, ông Quân Anh tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc Thường trực, kiêm Phó Tổng giám đốc Dịch vụ hậu mãi Toàn cầu VinFast.

Từ tháng 11/2025 đến nay, ông Phạm Nhật Quân Anh là Tổng giám đốc Công ty VinMetal.

Đến tháng 5/2026, ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast. Như vậy, ông Quân Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch hãng xe ở tuổi 33, sau khoảng 7 năm làm việc tại VinFast.

Theo hồ sơ giới thiệu, ông Quân Anh là một trong những nhân sự chủ chốt tham gia quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn nội địa hóa đến mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Các công việc ông phụ trách tập trung vào xây dựng mạng lưới hậu mãi quốc tế, trải nghiệm khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh và marketing tại nhiều thị trường.

Chuyên môn của ông Phạm Nhật Quân Anh gồm quản trị vận hành và chuỗi cung ứng; chiến lược kinh doanh và marketing quốc tế; quản lý hậu mãi toàn cầu; phát triển tổ chức và quản trị nhân sự cấp cao.

Bên cạnh các vị trí điều hành, ông Phạm Nhật Quân Anh còn tham gia góp vốn tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái gồm Vingroup, VinFast, GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive, V-Culture Talents.

Với quyết định bổ nhiệm mới, ông Phạm Nhật Quân Anh hiện giữ các vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu và VinFast Việt Nam, đồng thời tiếp tục là Tổng Giám đốc VinMetal.