Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Nội dung: Dương Hưng | Thiết kế: Linh Anh |

Ngày 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Ảnh 1.

Bộ Công Thương

Petro Vietnam

quyền Bộ trưởng

Lê Mạnh Hùng

