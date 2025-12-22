Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng
Ngày 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.
