Chân dung ông Phạm Nhật Minh Hoàng, 26 tuổi, vừa ngồi ghế Tổng giám đốc GSM toàn cầu

Ở tuổi 26, ông Phạm Nhật Minh Hoàng đã kinh qua nhiều vị trí quản lý tại hệ sinh thái Vingroup, từ chiến lược sản phẩm, marketing VinFast đến vận tải xanh, AI và nay là Tổng giám đốc GSM toàn cầu và Tổng giám đốc GSM tại Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng

Sinh năm 2000, ông Minh Hoàng là một trong những lãnh đạo trẻ đang đảm nhiệm vai trò điều hành tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup. Điểm đáng chú ý trong hành trình của ông là tốc độ chuyển đổi giữa các lĩnh vực từ sản phẩm ô tô, marketing, dịch vụ cho thuê xe, công nghệ - AI đến vận hành kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế.

Từ chiến lược sản phẩm đến những chiến dịch lớn của VinFast

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng bắt đầu sự nghiệp tại VinFast từ năm 2021 với vị trí Giám đốc Chiến lược Sản phẩm, đúng vào giai đoạn hãng xe Việt Nam chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện.

Trong thời gian này, ông tham gia hoạch định chiến lược ra mắt các dòng xe VF 5 đến VF 9, đồng thời hỗ trợ đưa dải sản phẩm này ra mắt tại Los Angeles Auto Show 2021.

Một năm sau, ông chuyển sang vị trí Giám đốc Marketing VinFast và đảm nhiệm hoạt động truyền thông thương hiệu, ra mắt sản phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn này là chiến dịch ra mắt VF 3. Ông tham gia từ khâu thiết kế, xây dựng chiến lược sản phẩm cho tới triển khai chiến dịch ra mắt mẫu xe điện mini này.

Tại CES 2024 ở Mỹ, ông cũng trực tiếp dẫn dắt các hoạt động ra mắt VF 3 cùng concept bán tải điện VF Wild.

Chiến dịch VF 3 sau đó được giới thiệu là một trong những chiến dịch nổi bật của ngành ô tô Việt Nam, giành nhiều giải thưởng marketing trong nước và quốc tế.

Từ một vị trí thiên về chiến lược sản phẩm, ông Minh Hoàng dần chuyển sang vai trò gắn với thị trường, thương hiệu và tăng trưởng kinh doanh.

CEO 26 tuổi Phạm Nhật Minh Hoàng: Từ người đứng sau chiến dịch VF 3 đến Tổng giám đốc GSM toàn cầu

Rời VinFast, chuyển sang bài toán vận tải xanh

Tháng 7/2024, ông Minh Hoàng trở thành Tổng giám đốc Công ty Green Future.

Nếu VinFast đặt ông vào bài toán sản phẩm và thương hiệu ô tô, Green Future lại đưa ông đến một lĩnh vực khác khai thác và kinh doanh dịch vụ vận tải xanh.

Theo thông tin giới thiệu, chỉ sau 5 tháng hoạt động, Green Future đã vươn lên vị trí số 1 thị trường Việt Nam về số lượng xe cho thuê.

Đây cũng là giai đoạn hệ sinh thái Vingroup đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến xe điện và giao thông xanh, trong đó Green Future đóng vai trò phát triển các dịch vụ xoay quanh hệ sinh thái phương tiện điện.

Từ ô tô sang công nghệ và AI

Sau Green Future, ông tiếp tục chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác. Từ tháng 7/2025, ông Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty VinSmart Future.

Tại đây, trọng tâm công việc chuyển sang phát triển hệ thống công nghệ cho các công ty trong hệ sinh thái Vingroup.

Ông trực tiếp tham gia điều hành việc xây dựng nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, đồng thời triển khai các sản phẩm AI bằng tiếng Việt nhằm phục vụ công việc của từng cá nhân cũng như toàn bộ hệ sinh thái.

Đây là một bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp của một lãnh đạo vốn khởi đầu từ lĩnh vực ô tô và marketing.

Chưa đầy một năm sau, ông tiếp tục quay trở lại mảng vận tải nhưng lần này ở cấp độ quốc tế.

Từ tháng 6/2026, ông Minh Hoàng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Vận hành toàn cầu của Công ty GSM. Trong vai trò này, ông tham gia đưa mảng kinh doanh Green SM Express vươn lên nhóm dẫn đầu tại Việt Nam, đồng thời tham gia mở rộng hoạt động của GSM ra các thị trường quốc tế.

Theo thông tin giới thiệu, dưới giai đoạn điều hành của ông, GSM đã mở rộng thêm 3 thị trường quốc tế gồm Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch.

Và hiện tại, ông được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu kiêm Tổng giám đốc GSM tại Việt Nam.

Ở tuổi 26, vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu đưa ông trở thành một trong những gương mặt lãnh đạo trẻ đáng chú ý trong hệ sinh thái Vingroup hiện nay.

Bên cạnh các vị trí điều hành, ông Phạm Nhật Minh Hoàng còn tham gia góp vốn tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái, trải rộng từ giao thông, năng lượng, kim loại, không gian, robot, AI đến lĩnh vực giải trí và đầu tư.

Danh sách các công ty ông tham gia góp vốn gồm GSM, V-Green, VinSpeed, VinEnergo, VinMetal, VinSpace, VinRobotics, VinMotion, VinDynamics, VinSurgical, V-Film, VinLive, V-Culture Talents và VinVentures.

Danh sách này phần nào cho thấy phạm vi các lĩnh vực mà hệ sinh thái doanh nghiệp Vingroup đang mở rộng, đồng thời cho thấy ông Minh Hoàng không chỉ gắn với một mảng kinh doanh đơn lẻ.



Ở tuổi 26, vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu đưa ông trở thành một trong những gương mặt lãnh đạo trẻ đáng chú ý trong hệ sinh thái Vingroup hiện nay.