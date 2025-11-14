Chân dung nữ thần đồng AI 9X vừa gia nhập Xiaomi, được đích thân CEO Lôi Quân mời về với mức lương hàng triệu USD/năm

Lần đầu tiên sau nhiều tháng đồn đoán, Luo Fuli – người được mệnh danh là “Thần đồng AI” dường như đã xác nhận cô hiện làm việc cho Xiaomi – hãng điện thoại và ô tô điện có trụ sở tại Bắc Kinh. Cô chia sẻ thông tin trên WeChat, nền tảng mạng xã hội kiêm ứng dụng thanh toán phổ biến ở Trung Quốc.

“Trí tuệ rồi sẽ bước ra khỏi ngôn ngữ để tiến vào thế giới vật lý. Tôi đang ở Xiaomi MiMo, làm việc cùng một nhóm nhà nghiên cứu sáng tạo, tài năng và đầy đam mê để xây dựng tương lai ấy - hướng tới AGI mà chúng tôi hình dung”, cô viết bằng tiếng Trung.

AGI đã trở thành “từ khóa” trong cộng đồng công nghệ Trung Quốc khi các công ty như Alibaba công bố kế hoạch chuyển sang cái mà họ mô tả là giai đoạn kế tiếp của AI và xa hơn nữa.

Theo các nguồn tin, CEO Xiaomi Lôi Quân (Lei Jun) đã đích thân mời Luo với mức lương năm lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (tương đương vài triệu USD). Xiaomi chưa công khai bình luận về thỏa thuận này.

Xiaomi có thể kỳ vọng Luo đưa MiMo - mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên hãng công bố đầu năm nay lên tuyến đầu cuộc đua AI trong nước lẫn quốc tế. Xiaomi tuyên bố MiMo-7B của họ đã vượt Alibaba QwQ-32B và OpenAI GPT-4o ở một số bài đo chuẩn, dù có số tham số nhỏ hơn.

Thành tích của Luo với vai trò nhà phát triển chủ chốt các mô hình DeepSeek – chatbot từng thách thức thế áp đảo của Mỹ khi đạt/vượt các hệ thống dẫn đầu với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ nhiều khả năng sẽ củng cố tham vọng của Xiaomi tích hợp AI vào hệ sinh thái điện thoại và ô tô.

Luo Fuli là ai?

Luo là nhà nghiên cứu AI sinh năm 1995 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, cô gần như không tiếp xúc máy tính khi còn nhỏ.

Có thông tin cho biết Luo vào khoa Khoa học Máy tính của Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Beijing Normal University) năm 2013 “một cách tình cờ”, nhưng rất nhanh cho thấy năng khiếu nổi trội trong lĩnh vực này.

Sau giai đoạn học ban đầu, cô được đặc cách vào thẳng chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Bắc Kinh.

Luo gây chú ý năm 2019 khi đóng góp vào tám bài báo tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL), theo South China Morning Post.

Tốt nghiệp, cô gia nhập Alibaba, rồi sau đó là quỹ phòng hộ Trung Quốc High-Flyer Quant - đơn vị sở hữu DeepSeek, cả hai đều do doanh nhân LươnLiang Wenfeng) sáng lập. Cuối cùng, Luo trở thành nhà nghiên cứu học sâu tại DeepSeek, tham gia phát triển mô hình DeepSeek-V2.

Thành tựu học thuật và nghề nghiệp giúp cô được mệnh danh là “thần đồng AI” ở Trung Quốc, nơi cô đã trở thành một gương mặt nổi tiếng.

