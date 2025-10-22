Chân dung nữ diễn viên có chồng vừa bị bắt

Ngày 21/10, theo ETtoday , nam diễn viên Tu Kiệt Khải cùng ba nghệ sĩ khác là Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ (thành viên nhóm Energy) và Tiểu Kiệt (thành viên nhóm Lollipop F) đã bị bắt để điều tra về việc trốn nghĩa vụ quân sự.

Sau khi hay tin chồng bị điều tra, nữ diễn viên Giả Tịnh Văn chia sẻ cô và các con rất sốc: "Phối hợp điều tra, làm rõ sự thật là trách nhiệm của mỗi người. Nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột, các điều tra viên sáng sớm đã ập vào nhà và còng tay chồng tôi, khiến các con bị hoảng sợ. Tôi vô cùng sốc và lo lắng". Đồng thời, thông tin chi tiết về quá trình vi phạm pháp luật của Tu Kiệt Khải càng khiến công chúng bàng hoàng.

Chồng Giả Tịnh Văn - nam diễn viên Tu Kiệt Khải bị bắt sáng ngày 21/10.

Hình tượng "người đàn ông của gia đình" tan vỡ

Cụ thể, theo New Talk, trước cơ quan chức năng, Tu Kiệt Khải thừa nhận đã chi 150.000 Đài tệ (gần 4.900 USD) để làm giả hồ sơ bệnh án thành bị mắc bệnh cao huyết áp.

Ban đầu, Tu Kiệt Khải muốn xin miễn nghĩa vụ quân sự nhưng không thành. Nam diễn viên được phân công thực hiện nghĩa vụ thay thế tại Cục Dân chính thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 6/2016. Theo quy định của pháp luật, công dân nam thực hiện nghĩa vụ quân sự từ khoảng 4 tháng đến một năm.

Tu Kiệt Khải vốn phải thực hiện nghĩa vụ trong một năm, tuy nhiên đến tháng 9/2016, Giả Tịnh Văn thông báo mang thai 4 tháng. Pháp luật Đài Loan (Trung Quốc) quy định nếu có con chưa đủ 12 tuổi và vợ mang thai trên 6 tháng, quân nhân có thể xin xuất ngũ sớm. Tu Kiệt Khải đáp ứng điều kiện này, được xuất ngũ vào ngày 29/11/2016. Tổng thời gian phục vụ chỉ 5 tháng.

Tu Kiệt Khải làm giả hồ sơ y tế, sau đó dựa vào việc vợ mang thai để rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau đó, Tu Kiệt Khải lấy lý do chăm sóc gia đình để tạm dừng sự nghiệp, từ đó xây dựng được hình ảnh "người chồng trong mơ", "người đàn ông của gia đình". Tuy nhiên, hiện tại truyền thông cho rằng việc Giả Tịnh Văn mang thai đã giúp Tu Kiệt Khải che giấu hành vi phạm tội gian lận hồ sơ y tế trước đó. Đồng thời, giúp nam diễn viên rút ngắn được thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, dù Tu Kiệt Khải chỉ phải làm tại Cục dân chính thành phố. Do đó, khán giả thất vọng về nam diễn viên phim Thơ ngây.

Thêm vào đó, trong một chương trình truyền hình, Tu Kiệt Khải chia sẻ muốn vợ sinh thêm con. Tuy nhiên, Giả Tịnh Văn hơn chồng 9 tuổi, thời điểm đó, nữ diễn viên đã bước vào lứa tuổi U50 không phù hợp để mang thai. Vì vậy, khán giả cho rằng Tu Kiệt Khải muốn có con trai, không quan tâm tới sức khỏe vợ.

Theo Sina , Tu Kiệt Khải không có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ như Giả Tịnh Văn. Nam diễn viên chỉ đóng vai phụ, anh được biết đến nhiều hơn với danh xưng "chồng của Giả Tịnh Văn". Trước đó, gia đình mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long ký còn được mọi người ngưỡng mộ với hình ảnh hạnh phúc hòa thuận. Vì vậy, hành vi vi phạm pháp luật của Tu Kiệt Khải ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của hai vợ chồng.

Tu Kiệt Khải sống dựa vào danh tiếng vợ và hình tượng người đàn ông của gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thương xót cho Giả Tịnh Văn khi nữ diễn viên có số phận truân chuyên.

Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt với đại gia Tôn Chí Hạo

Trước Tu Kiệt Khải, năm 2005, Giả Tịnh Văn hẹn hò với chàng công tử gia tộc giàu có tại Thượng Hải là Tôn Chí Hạo. Tuy nhiên, mẹ Tôn Chí Hạo luôn coi thường nghề nghiệp của Giả Tịnh Văn. Đặc biệt khi nữ diễn viên mang bầu trước khi cưới, cô bị nhà chồng coi thường.

Mẹ Tôn Chí Hạo nghi ngờ Giả Tịnh Văn giăng bẫy con trai, vì vậy nhất quyết đòi xét nghiệm ADN của bé Tôn Linh Xuyến (tên thân mật là Ngô Đồng) trước khi thừa nhận hai mẹ con Giả Tịnh Văn.

Tuy nhiên, những khổ cực của Giả Tịnh Văn vẫn chưa kết thúc. Sau khi kết hôn, Tôn Chí Hạo vẫn không bỏ được thói lăng nhăng, thường xuyên bị bắt gặp đi quán bar, tiệc tùng cùng những người đẹp khác. Sau đó, anh còn ra tay bạo hành Giả Tịnh Văn.

Giả Tịnh Văn từng có cuộc hôn nhân nhiều đau khổ, ra đi tay trắng với chồng cũ Tôn Chí Hạo.

Khi nữ diễn viên quyết định ly hôn, Tôn Chí Hạo lại đưa con gái Ngô Đồng ra nước ngoài, ngăn cấm mẹ con gặp nhau. Giả Tịnh Văn buộc phải tổ chức họp báo, bật khóc nhờ truyền thông gây sức ép để gia đình chồng trả lại con gái. Nữ diễn viên cũng chấp nhận trả lại tiền sính lễ, từ bỏ quyền sở hữu một số bất động sản và bồi thường hàng triệu NDT cho chồng cũ để giành quyền nuôi con. Đến năm 2010, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô kết thúc.

Truyền thông Trung Quốc bình luận: "Giả Tịnh Văn là minh chứng cho câu nói hồng nhan bạc phận". Thời trẻ, cô dốc hết sức kiếm tiền chữa bệnh, trả nợ cho cha. Sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim Đa tình đao khách vô tình đao, Tiểu Lý phi đao, Ỷ thiên đồ long ký (2003), Chí tôn hồng nhan, Thần y hiệp nữ ...

Lưu Đức Hoa từng nói một câu: "Tại Đài Loan, người con gái cao trên 1,7 m đẹp nhất là Lâm Chí Linh, nhưng cao dưới 1,7 m đẹp nhất là Giả Tịnh Văn". Tuy nhiên, cuộc đời cô luôn gặp sóng gió trong hôn nhân.