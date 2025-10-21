Cuộc sống không vợ con tuổi 61 của nam NSƯT nhận được tờ giấy từ Cục Biểu diễn in 500 tờ để phát

Nhận sai và hạnh phúc khi được diễn lại

Mới đây, NSƯT Minh Nhí gây chú ý khi kể lại biến cố sự nghiệp bị cấm diễn 6 tháng vào năm 2005 nhân dịp giỗ Tổ nghề sân khấu.

Theo Minh Nhí, năm đó, sau khi thành tâm cúng Tổ nghề để được đi diễn lại thì ngay ngày hôm sau anh đã nhận được tin vui.

"7 giờ sáng hôm sau, người ở Cục Biểu diễn gọi cho tôi nói, 8 giờ ra Sở Văn hóa nhận quyết định được biểu diễn trở lại. Tôi còn không tin nhưng 8 giờ kém 15, người của Sở gọi. Tôi tắm rửa sạch sẽ và chạy ra. Tôi nhận tờ giấy mà như bắt được vàng. Tôi in 500 bản để phát".

Lý do in tới 500 tờ để phát, theo Minh Nhí là vì thời điểm đó nhiều người e dè, sợ ảnh hưởng từ vi phạm của anh.

Trước đó, tại chương trình The Khang Show, Minh Nhí cũng nhắc tới lý do bị cấm diễn của mình. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân mắc lỗi nên bị xử lý là hoàn toàn đúng:

"Hồi xưa, tôi bị cấm và không được dạy nữa là đúng vì tôi xin đi chỉ một tháng mà lại đi gần cả năm, trong khi đó mình có biên chế nhà nước", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Từ những chia sẻ gây chú ý này, nhiều khán giả lại quan tâm tới cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ dành cả đời cho đam mê nghệ thuật.

Nghệ sĩ Minh Nhí.

Nghệ sĩ tâm huyết với nghề và lớp trẻ

NSƯT Minh Nhí, tên thật Trương Hùng Minh, sinh ngày 20/1/1964 tại TP.HCM. Anh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và sớm trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu kịch phía Nam.

Cùng thời với các nghệ sĩ như Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình, Hoàng Sơn... Minh Nhí được biết đến nhờ lối diễn duyên dáng, linh hoạt giữa hài và bi, ghi dấu trong các vở kịch nổi tiếng như Xóm trọ 3D, Ra giêng ai cưới em?, Cha rơi, Cổ tích Việt Nam...

Ngoài vai trò diễn viên, anh còn là đạo diễn và người thầy đào tạo diễn viên trẻ. Nhiều nghệ sĩ như Tiết Cương, Thúy Nga, Việt Hương, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Lê Quốc Nam, Quốc Thuận… từng được anh dìu dắt. Năm 2023, Minh Nhí được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú.

Hiện nay, anh điều hành sân khấu kịch Minh Nhí tại TP.HCM – nơi anh dàn dựng, truyền nghề và đào tạo học viên.

Minh Nhí bên đồng nghiệp là học trò.

Một mình ở tuổi 61 vẫn trọn vẹn với sân khấu

Về đời tư, theo chia sẻ trên VnExpress, Minh Nhí từng kết hôn với một khán giả hâm mộ khi lưu diễn ở Mỹ nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Cả hai chia tay trong êm đẹp và không có con chung.

Từ sau đó, anh chọn cuộc sống độc thân và dành toàn bộ thời gian cho nghệ thuật. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Minh Nhí cho biết anh đã quen với cuộc sống một mình, coi sân khấu là nơi tìm thấy niềm vui và học trò như những người thân. Minh Nhí cũng nhận một học trò là con nuôi, hỗ trợ truyền nghề nhiều năm nay.

Ở tuổi 61, anh vẫn đều đặn tham gia các chương trình truyền hình, gameshow và trực tiếp dạy diễn viên trẻ.