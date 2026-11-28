Ở tuổi 28, Jennifer Barreto không chỉ mang về chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 cho Puerto Rico sau 20 năm chờ đợi, mà còn làm nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đã kết hôn, có con đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đã diễn ra tại nhà thi đấu El Choliseo, thành phố San Juan, Puerto Rico vào sáng 25/11 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về đại diện chủ nhà - Jennifer Barreto. Kết quả này không gây bất ngờ vì Jennifer Barreto được đánh giá là ứng viên nặng ký ngay từ đầu mùa giải. Trước chung kết, cô được chuyên trang Missosology bình chọn là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ.
Jennifer Barreto đăng quang Miss Universe 2026 đánh dấu sự trở lại của Puerto Rico trên đỉnh cao đấu trường nhan sắc quốc tế sau hai thập kỷ. Chiến thắng của người đẹp 28 tuổi không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, vóc dáng khỏe khoắn và phong thái trình diễn tự tin, mà còn bởi câu chuyện cuộc đời đặc biệt.
Dấu ấn đáng chú ý nhất trong chiến thắng của Jennifer Barreto là cô đã kết hôn và có một con gái 7 tuổi. Đây được xem là lần đầu trong lịch sử Miss Universe, một phụ nữ đã lập gia đình và có con đăng quang ngôi vị cao nhất.
Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Miss Universe từng duy trì những quy định nghiêm ngặt về tình trạng hôn nhân và gia đình của thí sinh. Từ năm 2023, tổ chức chính thức cho phép phụ nữ đã kết hôn và có con tham gia tranh tài, mở rộng cơ hội đến với nhiều nhóm phụ nữ hơn.
Jennifer từng chia sẻ quan điểm rằng việc trở thành vợ, làm mẹ không đồng nghĩa với việc phụ nữ phải từ bỏ bản sắc cá nhân, sự nghiệp hay những ước mơ riêng. Với cô, các vai trò trong gia đình không phải rào cản, mà có thể trở thành động lực để tiếp tục phát triển và khẳng định giá trị bản thân.
Chiến thắng của Jennifer truyền cảm hứng về hình ảnh người phụ nữ có thể đồng thời theo đuổi nhiều vai trò trong cuộc sống, từ chăm sóc gia đình, phát triển nghề nghiệp đến thực hiện những mục tiêu cá nhân.
Sở hữu chiều cao 1,8 m, Jennifer có hình thể săn chắc, khỏe mạnh. Đáng chú ý, Miss Universe 2026 cũng là đấu trường nhan sắc quốc tế đầu tiên Jennifer tham gia. Trước khi đăng quang Miss Universe Puerto Rico 2026, cô gần như chưa có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu sắc đẹp.
Trong cuộc phỏng vấn với Hola! Américas ngày 29/6, Jennifer cho biết cô bắt đầu học catwalk từ tháng 2/2026, khoảng bốn tháng trước khi đăng quang cấp quốc gia. Dù thời gian chuẩn bị kỹ năng trình diễn không dài, người đẹp đã dành cả năm trước đó để rèn luyện thể chất, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và chuẩn bị tinh thần cho mục tiêu lớn.
Jennifer xác định giảm 30 kg là một phần trong kế hoạch chinh phục cuộc thi. Cô nhấn mạnh hành trình này đòi hỏi kỷ luật, tập luyện và ăn uống nghiêm túc, nhưng điều quan trọng là vẫn yêu thương cơ thể mình trong suốt quá trình thay đổi.
Người đẹp tiết lộ thực đơn quen thuộc trong giai đoạn giảm cân chủ yếu gồm khoai lang ruột vàng và thịt gà tây xay. Theo Jennifer, việc duy trì thể trạng và năng lượng ổn định giúp cô tự tin hơn, đặc biệt trong phần thi ứng xử. Bên cạnh tập luyện, cô còn dành thời gian học trình diễn, rèn kỹ năng nói trước công chúng và chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện trên sân khấu.
Trước khi bước vào hành trình sắc đẹp, Jennifer Barreto đã xây dựng sự nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực tâm lý học, công tác xã hội và hỗ trợ cộng đồng. Người đẹp sở hữu hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng. Từ năm 2021, cô làm việc trong hệ thống Bộ Lục quân Mỹ tại Fort Cavazos, Texas, với các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục, ứng phó khủng hoảng và phòng ngừa những nguy cơ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.
Công việc giúp Jennifer có cơ hội tiếp xúc, hỗ trợ các gia đình quân nhân, đồng thời tham gia những chương trình bảo vệ cộng đồng. Cô hiện là chuyên gia phòng ngừa rủi ro thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ. Đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích tình huống và sự nhạy cảm trong tiếp xúc với những hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
Khi tham gia Miss Universe, người đẹp muốn tận dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu để tiếp tục thúc đẩy những hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo vệ gia đình, trẻ em và nâng cao nhận thức xã hội.
Hành trình thay đổi ngoại hình của Jennifer cũng khiến cô trở thành tâm điểm của một số bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Người đẹp cho rằng khả năng kiểm soát cảm xúc là yếu tố quan trọng đối với thí sinh sắc đẹp, bởi họ thường phải đối diện với những nhận xét về ngoại hình, vóc dáng và cách thể hiện.
Jennifer lựa chọn lắng nghe những ý kiến khác nhau nhưng không để chúng chi phối sự tự tin hay giá trị bản thân. Cô cho rằng mỗi người cần học cách nhìn nhận bản thân một cách tích cực, hiểu rõ điều mình muốn và không đánh mất sự tự tin trước những đánh giá từ bên ngoài.
Theo
tienphong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://tienphong.vn/chan-dung-nguoi-phu-nu-co-chong-con-dau-tien-dang-quang-hoa-hau-hoan-vu-post1897352.tpo