Trong cuộc phỏng vấn với Hola! Américas ngày 29/6, Jennifer cho biết cô bắt đầu học catwalk từ tháng 2/2026, khoảng bốn tháng trước khi đăng quang cấp quốc gia. Dù thời gian chuẩn bị kỹ năng trình diễn không dài, người đẹp đã dành cả năm trước đó để rèn luyện thể chất, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và chuẩn bị tinh thần cho mục tiêu lớn.