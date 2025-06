Chân dung kẻ "sống lỗi"

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cuộc đời mình cứ giậm chân tại chỗ, trong khi người khác ngày càng phát triển, mọi thứ thay đổi như tên lửa không? Đừng vội đổ lỗi cho số phận, cái ghế ngồi chưa hợp phong thủy hay mình không phải là người được chọn. Bởi có thể không phải những yếu tố bên ngoài mà chính bạn đang tự biến mình thành một "người vô tích sự" qua những thói quen tưởng chừng vô hại.

Dưới đây là 3 hành động âm thầm phá hoại cuộc đời của chính mình mà bạn có thể đang mắc phải.

Thần chú “Để mai tính” dẫn bạn vào ngõ cụt

“Để mai làm”, “Để mai xem sao nhé!”,... những câu nói tưởng vô thưởng vô phạt này lại là liều thuốc độc từ từ giết chết ước mơ của bạn. Trì hoãn không chỉ là việc bạn lười gõ bàn phím để hoàn thành báo cáo, mà còn là khi bạn trì hoãn cả những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Muốn tập gym để có body “vạn người mê”? Để mai. Muốn học một kỹ năng mới để thăng tiến trong công việc? Để mai. Muốn tỏ tình với crush trước khi họ bị người khác "hốt"? Ờ… để năm sau. Kết quả? Thời gian trôi qua nhanh hơn drama cõi mạng, còn bạn thì vẫn đứng yên, ôm một danh sách dài dằng dặc những việc "sẽ làm" nhưng chưa bao giờ bắt đầu.

(Ảnh minh họa)

Rõ ràng thời gian không chờ ai và mỗi lần bạn nói "để mai", bạn đang tự cướp đi cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thậm chí, các nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người trì hoãn thường có mức độ căng thẳng cao hơn và hiệu suất công việc thấp hơn, vì họ bị mắc kẹt trong vòng lặp của sự hối tiếc và tự trách móc.

Vậy thì hãy thử quy tắc 2 phút: Muốn làm gì, bắt đầu ngay trong 2 phút. Muốn tập gym? Buộc dây giày. Muốn học ngoại ngữ? Mở app Duolingo. Muốn viết email quan trọng? Gõ dòng đầu tiên. Động lực không tự nhiên xuất hiện, mà nó đến từ hành động. Nếu 2 phút vẫn quá khó, hãy thử các phương pháp khác như làm việc 25 phút, nghỉ 5 phút để tạo thói quen bắt đầu.

Và quan trọng hơn, hãy tự hỏi: “Nếu không làm bây giờ, liệu mai mình có thực sự làm không?”. Câu trả lời thường là… không!

Cuộc đua vô nghĩa nhất cuộc đời: So sánh bản thân với người khác!

Chỉ cần lướt Instagram hay TikTok vài phút là bạn đã thấy bạn bè khoe đi du lịch khắp nơi, đồng nghiệp check-in văn phòng xịn xò, còn crush thì đăng ảnh nắm tay người yêu mới. Thế là bạn ngồi đó, so sánh cuộc đời mình với người khác, rồi tự dệt nên một bi kịch cá nhân: Mình đúng là một người thất bại!

Nhưng bạn ơi, cái bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người ta khoe ảnh đẹp, nhưng không khoe lúc cãi nhau với sếp, đêm thức trắng vì deadline hay khóc thầm vì áp lực. So sánh bản thân với người khác giống như so sánh một cuốn sách đang viết dở với trailer phim bom tấn, chẳng công bằng tí nào!

Thật ra việc con người có xu hướng đánh giá bản thân bằng cách so sánh với người khác, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội là bình thường. Song so sánh "hướng lên" (với những người bạn cho là giỏi hơn) thường dẫn đến cảm giác tự ti và mất động lực. Điều nguy hiểm là bạn không chỉ so sánh thành công, mà còn so sánh cả những thứ vô nghĩa như số like, số follower hay thậm chí là… góc chụp ảnh. Cuối cùng bạn bị mắc kẹt trong một vòng lặp tiêu cực, nơi bạn cảm thấy mình mãi không đủ tốt, không đủ xứng đáng.

Để xử lý vấn đề này, hãy "cai" mạng xã hội một chút. Thay vì lướt Instagram, hãy dành thời gian viết ra 3 điều bạn đã làm tốt trong tuần, dù nhỏ nhặt như hoàn thành deadline hay nấu một bữa ăn ngon. Thứ hai, hãy chuyển từ so sánh với người khác sang so sánh với chính mình. Hôm nay bạn đã tiến bộ hơn hôm qua ở điểm nào? Một bước nhỏ cũng là chiến thắng. Cuộc đời của bạn là một đường đua riêng và bạn không cần phải chạy theo tốc độ của bất kỳ ai.

Sợ thất bại nên chọn “không làm để không thất bại”

Sợ thất bại là cái bẫy ngọt ngào nhất, bởi nó khiến bạn chọn an toàn thay vì mạo hiểm. Muốn khởi nghiệp nhưng sợ lỗ vốn, muốn học tiếng Anh nhưng sợ phát âm sai bị cười. Muốn đổi việc nhưng sợ không đủ giỏi để cạnh tranh,... kết quả là bạn chọn ở yên trong vùng thoải mái, nơi không có rủi ro nhưng cũng chẳng có cơ hội.

Thất bại không phải là kẻ thù, mà là người thầy khó tính nhưng cực kỳ tận tâm, là một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi. Thomas Edison thất bại cả ngàn lần trước khi tạo ra bóng đèn, J.K. Rowling bị từ chối 12 lần trước khi Harry Potter trở thành hiện tượng toàn cầu. Không thất bại, bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ đến đâu, mình có thể làm được những gì.

Giải pháp cho tình huống này là hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ như thử một dự án cá nhân, đăng ký một khóa học mới hoặc đơn giản là nói "không" với những thứ không phù hợp. Mỗi lần bạn dám làm, bạn đang tự tặng mình một huy chương can đảm.

Nếu vẫn sợ, hãy áp dụng kỹ thuật tình huống xấu nhất, tự hỏi "Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì?" và "Mình có sống sót được không?". Câu trả lời thường là: "Ừ, cùng lắm là hơi quê, nhưng vẫn sống tốt!". Cuối cùng, hãy nhớ rằng thất bại là tạm thời, nhưng hối tiếc vì không dám thử thì có thể kéo dài cả đời.