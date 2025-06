Clip người phụ nữ bị chồng cũ hành hung đến nhập viện ở Bình Dương: Cả 2 vừa ly hôn 2 tháng

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chồng cũ hành hung lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất bình. Trong đoạn clip, người đàn ông tát mạnh vào má trái của vợ cũ khiến chị này đau đớn kêu cứu. Một người đàn ông ở gần đó đã đến can ngăn, song người chồng vẫn tiếp lao vào đuổi đánh, giật tóc, đấm nhiều cái vào mặt vợ cũ. Chị này sau đó chạy thoát vào phía trong một quán cà phê. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 7/6.

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động vũ phu của người đàn ông. "Có chuyện gì bình tĩnh giải quyết, đánh phụ nữ thật chẳng đáng mặt đàn ông", một cư dân mạng bình luận.

Chị L. bị chồng cũ tìm tới tận nơi làm việc hành hung.

Được biết, sự việc xảy ra tại một quán cà phê trên đường 22 tháng 12, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân trong vụ việc là chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê Nghệ An), còn người đánh chị L. là Đặng Văn Hùng (29 tuổi, quê Nghệ An), chồng cũ của chị này.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, sau khi đánh vợ cũ xong, Hùng đã lên xe máy rời khỏi hiện trường còn chị L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phú cấp cứu. Theo kết luận của bệnh viện, chị L. bị vết thương phải khâu ở vùng má trái và cánh tay trái. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Chị L. và Hùng vừa hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối tháng 4 vừa qua. Cả hai có chung với nhau 3 người con. Không rõ vì lý do gì mà người đàn ông lại ra tay với vợ cũ như vậy.

Hiện Công an phường An Phú đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Chị M. bị chồng hành hung bằng chổi lau nhà, dép.

Trước đó, dư luận cũng vô cùng bức xúc trước đoạn clip ghi cảnh chồng dùng chổi lau nhà, dép đánh vợ đến nhập viện, xảy ra tại Tuyên Quang. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị M. (36 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Chị M. phải nhập viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn, tổn thương màng nhĩ.

Gia đình cho biết, chị này thường xuyên bị chồng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" song lựa chọn cam chịu. Lần này, thấy chị M. bị đánh quá đau nên gia đình tung hê sự việc lên mạng xã hội, mong lấy lại công bằng cho nạn nhân.