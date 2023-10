Chân dung kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi qua lời kể của gia đình nạn nhân

Sáng ngày 3/10, bé gái 3 tuổi (bé L.M.C) bị bắt cóc đã về đoàn tụ với gia đình tại nhà ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An. Hiện tâm lý bé C. đã ổn định.

Người thân chưa hết bàng hoàng

Một thành viên trong gia đình bàng hoàng, vì "không ngờ đối tượng bắt cóc, tống tiền lại là người thân thiết với gia đình”.

“Bé còn nhỏ nên khi tiếp nhận bé từ công an đưa về đến nhà khoảng 2h sáng, mệt quá, bé ngủ một mạch đến 8h và thức dậy, chơi đùa. Hôm nay, gia đình tạm thời chưa đưa bé đến trường mà cho bé ở nhà. Còn ba bé sáng nay lên công an để làm việc”, ông L.Đ.T (61 tuổi, ông nội bé) cho biết.

Bé C. đã về nhà an toàn bên người thân.

Theo ông T., bé đã trở về nhà an toàn nhưng tất cả các thành viên trong gia đình vẫn chưa hết lo sợ khi nghĩ đến hơn 6 tiếng đồng hồ bé bị bắt cóc.

“Khi nghe thông tin Công an đã bắt được thủ phạm, giải cứu bé thành công thì chúng tôi mới thở phào, nhẹ nhõm trong lòng”, ông T. kể.

Theo gia đình, bé L.M.C. được gửi tại một trường mẫu giáo tại phường 6, TP.Tân An, cách nhà khoảng 2km. Bình thường, sáng người thân đưa bé vào trường và chiều 16h hoặc 16h30 phút cha hoặc mẹ bé sẽ có mặt ở sân trường đón bé về nhà.

Tuy nhiên, vào khoảng 16h sắp đi đón con thì anh T. (cha của bé L.M.C) nhận được tin nhắn qua zalo báo “con gái mày đã bị tao bắt cóc”. Tài khoản Zalo nhắn tin lại là của người bạn thân tên Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Chưa hiểu chuyện gì thì anh T. tiếp tục nhận tin nhắn gửi số tài khoản và yêu cầu gửi 2 tỉ đồng để chuộc con. Nếu không chuyển tiền hoặc báo Công an, người kia sẽ giết chết bé, rồi tự tử.

Thấy sự việc nghiêm trọng, anh T. liền nhắn tin trả lời là hãy bình tĩnh, có gì từ từ chuyển tiền, đừng làm hại bé.

Người thân vội chạy nhanh lên trường mới biết bé đã được một người rước về. Người này còn rước cả con trai ruột đang học cùng lớp với bé L.M.C tại trường.

Biết chắc bé bị bắt cóc, gia đình rất bối rối, nhất là khi tin nhắn từ đối tượng lại liên tục yêu cầu chuyển tiền, không được báo công an. Theo đó, gia đình đã chuyển trước qua số tài khoản của đối tượng 1 tỉ đồng, đồng thời trình báo Công an.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc và hơn 6 tiếng đồng hồ sau gia đình nhận được thông tin đã bắt giữ được đối tượng và giải cứu bé an toàn. “Gia đình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, chiến sĩ công an”, mẹ của bé, chị B.G.H. bày tỏ.

Theo chị H., vợ chồng chị cũng rất bất ngờ khi kẻ bắt cóc con mình lại chính là Nguyễn Thanh Sơn, bạn bè thân thiết với gia đình. Sơn và chồng chị quen biết nhau nhiều năm nay, thường xuyên uống cà phê chung. Cách đây vài tháng, Sơn cũng có nói với chồng là muốn vay vài trăm triệu mua nhà nhưng gia đình không có nên thôi.

Bình thường, Sơn khá vui vẻ, nhìn khá hiền lành. Nhiều lần đi chơi chung, cũng có mặt cả con gái chị H. và con của Sơn. Hai đứa bé rất thân thiết vì học chung với nhau. Mỗi tháng, vợ chồng Sơn và vợ chồng chị H. gặp gỡ nhau 3, 4 lần đi chơi, uống nước. Sơn làm việc tại một đơn vị ở TP Tân An, vợ làm ở một cơ quan nhà nước.

Sơn bị bắt.

“Dù người lớn chơi thân thiết với nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhờ Sơn đón hộ con cả. Tuy nhiên, có thể quen mặt nên khi Sơn đến đón ở trường thì con tôi đi theo nên cô giáo mất cảnh giác”, chị Hân nói.

Không ngờ chở tên bắt cóc

“Đưa hai đứa trẻ lên xe, đối tượng Nguyễn Thanh Sơn tỏ ra rất thương con, cả hai đứa nói chuyện vui chơi và còn đòi ăn bánh, uống sữa nên tôi không một chút nghi ngờ về hành động gây án của đối tượng”, ông Nguyễn Hữu Phương (60 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) nhớ lại.

Ông Phương là tài xế điều khiển xe du lịch được Sơn thuê chở đi rước con. Tuy nhiên, ông Phương không hề hay biết, đó lại là một vụ bắt cóc trẻ em.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/10, Sơn chạy xe máy đến nhà ông Phương và thuê ông lái xe ô tô chở đi TP. Tân An để rước con đi học về. “Làm nghề chạy xe chở khách nên ai thuê là tôi gật đầu đồng ý”, ông Phương kể.

Khi đến trường mẫu giáo (nằm trên đường số 3, khu dân cư thuộc phường 6, TP Tân An), ông Phương đậu xe chờ bên kia đường, ở phía đối diện cổng trường. Sơn một mình đi vào lớp, sau đó hai tay dắt ra hai đứa trẻ, một bé trai là con của Sơn và bé gái là M.C. Cả ba bước lên ôtô, hai đứa trẻ cười nói vui vẻ khi rời khỏi cánh cổng trường.

Ông Phương kể tiếp, khi xe dừng trước nhà, Sơn nói: “Chú chờ tí, cháu cho con trai vô nhà, rồi đưa M.C lên Thảo Cầm Viên chơi chiều mai mới về. Hai đứa đi bất tiện lắm”. Sau khi đưa con vào nhà, Sơn ra xe và yêu cầu ông Phương quay đầu xe lại để ra quốc lộ 1.

Suốt đường đi, cháu gái M.C không hề có phản ứng hay đòi chuyện gì nên tài xế vẫn nghĩ đó là con ruột của Sơn.

Xe chạy tới cổng Thảo Cầm Viên (TPHCM) lúc 16h30 phút cùng ngày. Sơn không trả tiền ngay và nói ông Phương đúng 16h ngày 3/10 đến ngay địa điểm này rước về rồi mới trả tiền. Sơn ẵm bé gái và nói đến nhà bà con ở gần đây ngủ mai cho bé đi chơi chiều mai về, rồi vẫy tay chào tài xế.

Về đến nhà đúng 18h, đang nằm nghỉ ngơi thì công an xã Nhị Thành điện mời lên cần gặp. Từ đây, ông Phương tiếp tục được yêu cầu đến Công an phường 6, TP Tân An, rồi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An. Dù chưa rõ chuyện gì nhưng ông Phương biết chắc có chuyện chẳng lành nên cứ ngồi chờ đợi.

“Gần 22h thông tin Sơn bị bắt, cháu bé được giải cứu an toàn, trinh sát hình sự mới thông tin cho ông biết, đứa trẻ chở trên xe lúc chiều là do Sơn bắt cóc tống tiền bạc tỉ. Lúc này, tôi hốt hoảng khi cảm nhận điều gì đó chẳng lành lúc Sơn xuống xe tại TPHCM”, ông Phương kể lại.

Hiện ôtô du lịch bị tạm giữ, tài xế Phương đang làm việc với điều tra viên thụ lý vụ án. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ.