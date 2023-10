Clip: Cận cảnh bắt giữ nghi phạm bắt cóc bé 3 tuổi, tống tiền 2 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai ngày 03/10 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu cháu bé bị bắt cóc và bắt giữ đối tượng khi đang di chuyển trên xe khách.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 2/10, tại một trường mầm non ở phường 6, TP. Tân An xảy ra vụ bắt cóc, nạn nhân là cháu L.M.C. (3 tuổi, tỉnh Long An).

Công an chặn bắt đối tượng bắt cóc trẻ em (Clip: Cục CSGT)

Sau khi bắt cóc, đối tượng chở bé gái bằng xe ô tô chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng chở bé đi về hướng TP.HCM và sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỉ đồng nếu không sẽ giết cháu.



Gia đình cháu đã chuyển cho đối tượng số tiền 1 tỷ đồng, sau đó đối tượng gửi cháu C. cho nhân viên khách sạn A.P trông giữ và đi xe khách định bỏ trốn lên Đà Lạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy bắt đối tượng, mặc dù thời điểm hiện đã tối muộn và thời tiết mưa to gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Công an.

Cháu bé được đưa về gia đình ngay trong tối cùng ngày (Ảnh: Cục CSGT)

Đến 21 giờ 30 phút, khi đối tượng đang di chuyển trên xe khách tại Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng chức năng đón chặn vây bắt.

Đối tượng khai, sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên TP.HCM và đưa vào một khách sạn gửi cho nhân viên rồi lên xe khách bỏ trốn thì lực lượng Công an bắt.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến khách sạn nơi nghi phạm thả cháu bé và đưa cháu bé trở về an toàn với gia đình trong đêm. Giây phút gặp lại con gái an toàn, mẹ nạn nhân vỡ òa hạnh phúc.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Sơn (sinh ngày 08/11/1989, thường trú ấp 6, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An). Sơn khai nhận do quen biết cha của bé gái, bản thân lại đang nợ nần một số tiền lớn nên đã nảy ra ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền.

Chiều ngày 2/10, Sơn đến trường mầm non đón con và cháu bé. Sau khi gửi con về nhà nội, Sơn đưa cháu bé bỏ chạy về hướng TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Sơn gọi điện cho gia đình yêu cầu đưa 2 tỷ đồng tiền chuộc. Sau đó, Sơn hạ xuống 1 tỷ đồng.

Gia đình cháu bé chuyển cho Sơn nhiều lần đủ 1 tỷ đồng.Sơn vào 1 khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức gửi cháu bé lại rồi báo cho gia đình đến đón, sau đó lên ô tô trốn lên Lâm Đồng thì bị bắt giữ.

Hiện nghi can đã bị di lý về Công an Long An để tiến hành điều tra vụ việc.