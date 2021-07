Chân dung đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt "nóng"

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội vừa hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Trước đó, quá trình kiểm tra rà soát địa bàn, Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông phát hiện một người đàn ông nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả xác minh, đối tượng tên là Kim Jongsoo, quốc tịch Hà Quốc, đang bị Cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh "Tổ chức nhập cư trái phép".



Ngày 17/7, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ Kim Jongsoo tại địa bàn phường Hà Cầu. Tối 21/7, tại Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội (gồm Công an phường Hà Cầu, Công an quận Hà Đông) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế Kim Jongsoo cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Quá trình bàn giao tiếp nhận giữa hai bên, đối tượng luôn được Công an Việt Nam giám sát.