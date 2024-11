Ngày 1-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Tống Thanh Việc (SN 1975) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tống Thanh Việc

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của 6 người dân cùng tố cáo Tống Thanh Việc có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán nhà "xây dựng không phép" thông qua hình thức lập vi bằng, giấy tay và nhận tiền "lo" chính quyền địa phương để không bị cưỡng tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng năm 2015, Tống Thanh Việc đã có hành vi xây dựng nhiều căn nhà trên đất nông nghiệp để bán cho người dân.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, vận động, xử lý nhưng Tống Thanh Việc không những không chấp hành mà còn có thái độ, hành vi chống đối, thách thức các cơ quan chức năng gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đập phá các căn nhà do Tống Thanh Việc xây dựng không phép trên đất nông nghiệp

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có bài viết "Ngậm đắng khi mua nhà trên đất nông nghiệp" phản ánh về việc hàng chục hộ dân lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần sau khi trót mua nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp ở khu phố Long Khánh, phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau vụ việc này đã có ít nhất 2 lãnh đạo, cán bộ phường Tân Phước Khánh bị xử lý kỷ luật.