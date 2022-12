Chân dung doanh nghiệp thưởng Tết 900 triệu đồng ở Bình Dương: Doanh thu ngàn tỷ đồng, sản xuất nội thất cho Walmart, Vinmec, LandMark 81,...

Mới đây, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương đã thông tin về tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là thông tin Công ty Cổ phần Gỗ An Cường có mức thưởng Tết Quỹ Mão cao nhất 896 triệu đồng. Giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì biến động kinh tế, giá nguyên vật liệu tăng,… mức thưởng Tết gần 900 triệu được coi là hiếm có.

Trên thực tế, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (Gỗ An Cường) là nhà sản xuất cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp đã có mặt trên thị trường từ năm 1994. Khởi điểm với mảng kinh doanh thương mại, doanh nghiệp này đã thực hiện chuyển đổi sang sản xuất từ năm 2004 và sản xuất nội thất, xuất khẩu cho nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản, Đông Nam Á, Mỹ và châu Âu, trong đó có Walmart.

Bên cạnh đó, Gỗ An Cường cũng là nhà cung cấp nội thất cho nhiều dự án căn hộ, khách sạn, cao ốc văn phòng,… lớn trong nước như Khách sạn Cocobay Nha Trang, Khách sạn Mường Thanh (TP.Đà Nẵng), Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, LandMark 81, Vinmec tại Nha Trang và Đà Nẵng, Vinhome Central Park,… Theo công bố từ doanh nghiệp, hiện Gỗ An Cường có hơn 3.000 nhân viên và hơn 40 showroom trên toàn quốc, cùng nhà máy sản xuất với diện tích 240.000 m2.

Nội thất gỗ tại công trình LandMark 81 do Gỗ An Cường sản xuất

Ngày 10/10/2022 Gỗ An Cường chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán ACG. Doanh nghiệp này cho biết hiện nắm giữ 55% thị phần mảng gỗ công nghiệp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp phân khúc trung và cao cấp trong nước.

Từ năm 2017 đến 2021, doanh thu thuần của Gỗ An Cường quanh mức 3.100 tỷ đồng-3.800 tỷ đồng và đạt đỉnh 4.434 tỷ đồng vào năm 2019. Số liệu kinh doanh hợp nhất 10 tháng đầu năm 2022 cho thấy, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần 3.497 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch cả năm, tăng 42,7% so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận ròng đạt 498 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ, đạt 90,5% kế hoạch năm. Đáng chú ý, doanh thu xuất khẩu chỉ đóng góp 473 tỷ đồng vào tổng doanh thu thuần.

Nguồn: Báo cáo cập nhật KQKD 10 tháng đầu năm 2022 CTCP Gỗ An Cường

“Nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty duy trì ở mức cao trong mùa cao điểm của ngành nội thất, cùng với khả năng điều hướng linh hoạt các hoạt động kinh doanh của HĐQT trước những thách thức gần đây, bao gồm chủ động mở rộng hệ thống phân phối và sự thận trọng trong chính sách bán hàng, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định ở mức cao trong tháng qua, ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu”, doanh nghiệp này cho biết.

Bên cạnh đó, Gỗ An Cường còn đầu tư vào bất động sản. Tháng 4/2021, doanh nghiệp này chi 119,2 tỷ đồng mua gần 13% cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi (Thắng Lợi Group). Chủ tịch Gỗ An Cường - ông Lê Đức Nghĩa cũng được bầu vào HĐQT Thắng Lợi Group.

Đến Quý 1/2022, Gỗ An Cường tiếp tục rót thêm 393 tỷ đồng để mua 30% Công ty Bất động sản Central Hill từ Thắng Lợi Group. Chưa hết, Gỗ An Cường còn rót 285 tỷ đồng vào dự án bất động sản Novaworld Phan Thiết. Theo đó, hồi tháng 1/2021, công ty đã ký các biên bản thỏa thuận quyền chọn mua bất động sản thuộc dự án Novaworld Phan Thiết.

Quý 3/2022, báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy Gỗ An Cường không còn đầu tư thêm vào bất động sản. Theo thông tin sau chuyến thăm doanh nghiệp của Công ty chứng khoán VNDirect mới đây, Gỗ An Cường đã không đề cập đến chủ trương đầu tư lớn vào bất động sản trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2025.