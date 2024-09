Chân dung doanh nghiệp giá cổ phiếu chỉ bằng cốc trà đá nhưng chia cổ tức khủng, bằng 540% thị giá

Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (Fomeco - FBC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023. Theo đó, tổng tỷ lệ chỉ trả cổ tức là 200% mệnh giá (20.000 đồng/cổ phiếu) . Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Công ty dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 7/11.



Kể từ khi lên sàn cuối năm 2017 đến nay, Fomeco là doanh nghiệp chia cổ tức với tỷ lệ cao và đều đặn cho nhà đầu tư. Mức chi trả cổ tức của công ty là từ 30 - 65% lên 120% vào năm 2022 và 200% vào năm 2023.

Mặc dù tỷ lệ trả cổ tức của công ty cao so với mặt bằng chung của thị trường nhưng trên thực tế, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này khá èo uột, chỉ ngang ngửa cốc trà đá. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, FBC ở mức 3.700 đồng.

Như vậy, mức chia cổ tức của công ty còn cao gấp 540% so với mệnh giá cổ phiếu. Điều này cũng lý giải lý do cổ phiếu công ty mặc dù vẫn có lệnh mua nhưng không có lệnh bán đối ứng, do vậy mã này không có thanh khoản.

Fomeco kinh doanh ra sao?

Theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của công ty thì doanh nghiệp này nằm trong top các doanh nghiệp dẫn đầu về gia công cơ khí chính xác tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty bao gồm các loại vòng bi, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô, con lăn băng tải, phụ tùng cho ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác.

Trụ sở chính của công ty đặt tại phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có tổng diện tích là 200.000 m2, với trên 90.000 m2 nhà xưởng. Nhân sự trực tiếp khoảng 1.000 người làm việc tại 10 xí nghiệp sản xuất. Nhân sự gián tiếp với 9 phòng ban, trung tâm. Văn phòng đại diện của công ty được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Công ty Cơ khí Phổ Yên đã tham gia cung cấp thiết bị, phụ tùng cho rất nhiều khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các nước trên thế giới. Công ty luôn chú trọng đến việc đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại, có tính tự động hóa cao.

"Với năng lực có được từ trên 1.000 thiết bị sản xuất, trong đó có trên 50% là các thiết bị có chương trình điều khiển kỹ thuật số, Fomeco có thể đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất về chất lượng từ khách hàng", Fomeco cho hay.

Theo báo cáo thường niên 2023, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này khá cô đặc. Các lãnh đạo khác trong Hội đồng quản trị công ty cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu.

Cụ thể, bà Lê Minh Phương - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 20% cổ phần công ty. Ông Nguyễn Đức Chung, Thành viên Hội đồng quản trị năm 18,105% cổ phần. Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại là ông Hoàng Công Toán, ông Đàm Duy Đức và ông Vương Quốc Chính lần lượt nắm giữ 13,743%, 13,0% và 6,044% cổ phần công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2023, công ty đạt 1.049,7 tỷ đồng doanh thu, bằng 80% thực hiện của năm 2022 và 92% kế hoạch. Lý giải về kết quả này, Fomeco cho biết, năm 2023, doanh thu đạt 92% so với kế hoạch, giảm 20% so với năm 2022 do khách hàng FDI trong nước giảm sản lượng lắp ráp do không tiêu thụ được xe máy. Hàng xuất sang Mỹ giảm do ảnh hưởng của bão tuyết và tình hình suy thoái kinh tế.

Tuy vậy, Fomeco vẫn ghi nhận lãi sau thuế đạt 72,7 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm trước và vượt 20,8% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận tăng chủ yếu từ hoạt động SXKD và hoạt động tài chính. Năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản Công ty đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.