HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chân dung Đặng Lê Trung Nguyên, SN 1998 vừa được bổ nhiệm Phó TGĐ: Học trường top ở Úc và Mỹ

Trang
|

Doanh nhân trẻ này đang nhận sự chú ý từ công chúng sau quyết định bổ nhiệm và trở thành phó Tổng giám đốc TNI Group.

Sáng ngày 21/10, doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ tin vui, cho biết con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên (sinh năm 1998, còn được gọi là Trung Đặng) chính thức tham gia vào hoạt động ở doanh nghiệp, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đưa cái tên Trung Nguyên trở thành tâm điểm tìm kiếm của công chúng. Bên cạnh bước tiến mới trong sự nghiệp, quá trình học tập và những chia sẻ về định hướng kinh doanh của doanh nhân trẻ này cũng nhận được sự quan tâm.

Đặng Lê Trung Nguyên (Ảnh: FB Lê Hoàng Diệp Thảo)

Đặng Lê Trung Nguyên là con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Hai doanh nhân kết hôn năm 1998 và có 4 người con gồm Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Dù sinh ra từ gia đình nổi tiếng trong ngành cà phê, Trung Nguyên khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Cuối năm 2021, anh cùng em trai Đặng Lê Bình Nguyên lần đầu tiên xuất hiện công khai bên mẹ tại một sự kiện.

Theo thông tin tự giới thiệu trên LinkedIn, Đặng Lê Trung Nguyên hiện theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Marketing tại California State University - Fullerton (Đại học bang California - Fullerton), Mỹ. Anh dự kiến hoàn thành chương trình vào tháng 12/2026.

Theo US News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), Đại học bang California - Fullerton là trường đại học công lập được thành lập năm 1957. Trong ấn bản Best Colleges năm 2027, Đại học bang California - Fullerton được xếp hạng thứ 156 trong số các trường đại học quốc gia tại Mỹ. Trường cũng được xếp hạng thứ 8 trong số các trường có thành tích tốt nhất về khả năng thăng tiến xã hội.

Trước đó, từ năm 2017 - 2022, Trung Nguyên theo học tại Monash University (Đại học Monash) ở Úc, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

Monash University được thành lập năm 1958 tại Melbourne và là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ nhì ở bang Victoria. Ngôi trường này cũng là thành viên của Group Eight (Go8 - nhóm gồm 8 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Úc) và nằm trong top 100 đại học danh giá nhất thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng với 2 con trai - Đặng Lê Trung Nguyên (bên phải) và Đặng Lê Bình Nguyên (bên trái) (Ảnh: FB Lê Hoàng Diệp Thảo)

Hiện tại, việc học Marketing giúp Trung Nguyên tiếp tục mở rộng kiến thức chuyên môn. Trong phần giới thiệu bản thân trên LinkedIn, anh cho biết: “Tôi đặc biệt quan tâm đến khía cạnh vận hành doanh nghiệp, cũng như cách chiến lược, quy trình và việc ra quyết định kết hợp với nhau để tạo ra kết quả. Bên cạnh đó, tôi cũng yêu thích Marketing kỹ thuật số và Marketing đa văn hóa, đặc biệt là cách các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược để phù hợp với những nhóm đối tượng và thị trường khác nhau.

Tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức mình học được, nhìn lại các dự án đã thực hiện và kết nối với những người cùng quan tâm đến lĩnh vực này. Tôi rất mong có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành và khám phá những cơ hội mới!”.

Tại Việt Nam, Trung Nguyên từng có một năm thực tập tại Trung Nguyên International và cho biết vẫn tiếp tục tìm hiểu về cách doanh nghiệp vận hành. Trong thời gian làm việc tại đây, anh được luân chuyển qua nhiều phòng ban, qua đó tiếp xúc với các khía cạnh khác nau của hoạt động kinh doanh và rèn luyện khả năng thích nghi.

Từ đó đến nay, Trung Nguyên vẫn để thông tin công việc trên LinkedIn là Business Development (Phát triển kinh doanh) tại Trung Nguyên International.

Người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh chi 5 triệu/tháng học múa cổ trang biểu diễn cho vợ xem, kết quả bất ngờ
Tags

Đặng Lê Trung Nguyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại