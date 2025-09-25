Chân dung cô gái "thắng đời 1000-0" hẹn hò Hứa Quang Hán, tan vỡ 8 năm vẫn không nỡ xóa ảnh đôi!

Hứa Quang Hán đang là cái tên gây bão ở Việt Nam. Anh đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 24/9 để chuẩn bị tham gia sự kiện quảng bá cho tác phẩm điện ảnh mới của mình tại TP.HCM. Là nam thần vạn người mê của showbiz châu Á, nam diễn viên sinh năm 1990 có cuộc sống kín đáo, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Đến nay, công chúng biết duy nhất 1 mỹ nhân từng hẹn hò Hứa Quang Hán.

Người đẹp thắng đời "1000-0" đó chính là hot girl kiêm người mẫu Giản Tiệp. Cô sinh năm 1988, lớn hơn Hứa Quang Hán 2 tuổi. Giản Tiệp cũng được biết đến là chị gái của nữ diễn viên Giản Đình Nhụy. Không rõ "chồng quốc dân" và Giản Tiệp hẹn hò từ khi nào. Tuy nhiên, cặp đôi không giấu giếm mối quan hệ tình cảm mình. Năm 2016, Giản Tiệp đã đăng loạt ảnh tình tứ, ngọt ngào với Hứa Quang Hán trên MXH. Đến năm 2017, cặp sao được tiết lộ đã chia tay. Kể từ đó trở đi, họ không đề cập đến nhau trên truyền thông.

Giản Tiệp từng có khoảng thời gian hẹn hò với Hứa Quang Hán

Đáng chú ý, dù đã đường ai nấy đi, Hứa Quang Hán và Giản Tiệp vẫn follow tài khoản Instagram của nhau. Phải đến ngày 20/1/2020, khi chuyện tình năm xưa bị "đào xới", Hứa Quang Hán mới hủy theo dõi Giản Tiệp. Sau đó, Giản Tiệp cũng âm thầm unfollow bạn trai cũ. Thế nhưng, đã 8 năm kể từ ngày tan vỡ, người mẫu 8X này vẫn giữ nguyên ảnh đôi tình cảm của cô với Hứa Quang Hán trên MXH.

Xem qua "pro5" tình cũ của Hứa Quang Hán, ai cũng cảm thấy Giản Tiệp rất xứng đôi vừa lứa với nam diễn viên này. Giản Tiệp sở hữu visual trẻ thơ trong veo, gương mặt bầu bĩnh. Cô cũng là 1 KOL//influence thời trang và làm đẹp hàng đầu xứ Đài, được nhiều ông lớn như Dior Beauty, YSL Beauty, Prada Beauty, SK-II... chọn mặt gửi vàng. Ngoài ra, bản thân người đẹp 8X cũng đang sở hữu riêng cho mình một thương hiệu thời trang street style mang tên Nothing Special. Hiện tại, Giản Tiệp đã có người yêu. Năm 2024, người mẫu này từng sang Đà Nẵng, Hội An du lịch.

Giản Tiệp vẫn giữ những hình ảnh ngọt ngào với Hứa Quang Hán trên MXH dù cả 2 đã chia tay nhau 8 năm

Tình cũ của Hứa Quang Hán sở hữu gương mặt trẻ thơ, visual trong veo

Sau Giản Tiệp, tháng 6/2022, Hứa Quang Hán vướng nghi vấn hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Trương Quân Ninh. Truyền thông đã bắt gặp 2 nghệ sĩ đi ăn cùng bạn bè. Tuy nhiên, trong 1 sự kiện thương mại sau đó, Hứa Quang Hán đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò mỹ nữ Hậu Cung Như Ý Truyện. Anh cho biết: "Tôi và chị Quân Ninh chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, đừng đồn đoán lung tung nữa".

Hứa Quang Hán vướng nghi vấn hẹn hò Trương Quân Ninh vào năm 2022, nhưng phủ nhận

Nguồn: Sina, Sohu







