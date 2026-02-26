Chân dung chồng chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Chân dung chồng chủ tịch của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các địa phương đã hoàn tất bước chuẩn bị và tiến hành niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Quy trình tổ chức được triển khai theo trình tự, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai và đảm bảo tiến độ.

Chiều 25/2, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên ĐBQH khóa 16 và ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Vinh Quang ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Thành phố có 205 ứng viên đại biểu HĐND, trong danh sách ứng cử đại biểu tại đơn vị bầu cử số 30 (gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) có ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi) - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang là chồng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Doanh nhân này là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập Tập đoàn T&T. Sau khi tốt nghiệp cao học ngành tài chính ở Anh, Đỗ Vinh Quang về nước và nhanh chóng khẳng định năng lực trong lĩnh vực kinh doanh.

Ông Đỗ Vinh Quang hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp của tập đoàn này và một số đơn vị khác. Cụ thể, chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Chủ tịch T&T Retail, T&T Homes, T&T Hospitality, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines và thành viên Hội đồng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thuộc nhóm doanh nhân trẻ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Năm 2023, ông Đỗ Vinh Quang được vinh danh Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Tháng 10/2025, ông Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu Việt Nam (VDEN). Mạng lưới này quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và tổ chức trong lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn vào tháng 10/2022, sau hai năm hẹn hò kín tiếng thông qua sự giới thiệu từ người quen. Đám cưới tổ chức tại Hà Nội. Từ khi về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thoải mái công khai hình ảnh của bạn đời. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng nói ấn tượng với Đỗ Vinh Quang vì sự chân thành và trách nhiệm.

"Anh là người sống tình cảm. Tôi nhìn thấy cách anh đối xử với mẹ và người thân rất ân cần, chu đáo. Với bạn bè và những người xung quanh, anh chân thành, nhiệt tình. Những điều đó đủ cho tôi cảm giác an toàn và bình yên. Có lẽ tôi may mắn khi gặp người đàn ông ấm áp, chu đáo như vậy", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong trước ngày cưới.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hỗ trợ việc kinh doanh của chồng.

Cả hai thường xuyên tham gia nhiều sự kiện của Tập đoàn T&T, các dự án thiện nguyện và có con gái đầu lòng vào tháng 7/2023.

Sau ba năm kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh nghỉ việc ở Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam - để giữ chức vụ trong công ty quản lý trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn T&T. Công ty này cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý sàn thương mại bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ (ẩm thực, vui chơi giải trí...), hội trường, phòng họp.

Gia thế doanh nhân tập đoàn nghìn tỷ ở Quảng Trị

Thông tin chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà nằm trong danh sách 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 cũng gây chú ý.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) - chồng của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Doanh nhân Viết Vương kín tiếng trước đám hỏi với Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Theo danh sách công bố, ông Viết Vương có trình độ đại học, chuyên môn ngành quản trị kinh doanh, ứng cử ở đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Đơn vị bầu cử này có 7 người ứng cử.

Doanh nhân Viết Vương hiện giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ở tỉnh Quảng Trị.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập tháng 4/1998. Giai đoạn 2016-2022, Tập đoàn Sơn Hải có bước phát triển mạnh về quy mô. Theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, vốn điều lệ tập đoàn tăng liên tục từ hơn 423 tỷ đồng (2016) lên hơn 2.365 tỷ đồng (2022).

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều dự án lớn, trong đó đáng chú ý là các gói thầu cao tốc Bắc - Nam như Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45. Nhiều tuyến đường do Sơn Hải thi công còn được gắn biển bảo hành đến 10 năm.

Trước khi tổ chức đám cưới với Đỗ Thị Hà, doanh nhân Viết Vương của Tập đoàn Sơn Hải khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Lễ cưới tại Hà Nội của Đỗ Thị Hà và Viết Vương được tổ chức tại khách sạn sang trọng.

Theo lời bạn bè và người thân của Đỗ Thị Hà, Viết Vương là người chững chạc, hòa đồng, có nhiều sở thích chung với Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Viết Vương hẹn hò vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Hồi tháng 9/2025, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch tại châu Âu, dấy lên suy đoán rằng cô và bạn trai có thể đã thực hiện bộ ảnh cưới tại đây. Trên mạng xã hội, một số hình ảnh cho thấy Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương từng cùng xuất hiện trong các sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải, nhưng cả hai đều giữ thái độ kín đáo, không công khai mối quan hệ.

Lễ ăn hỏi và đám cưới của doanh nhân Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức tháng 10 và 11/2025, là sự kiện nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong trước đó một năm, Đỗ Thị Hà nói cô muốn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân và sẽ chia sẻ rộng rãi ở thời điểm phù hợp. “Đám cưới của tôi như thế nào còn tùy thuộc vào văn hóa của gia đình hai bên. Tuy nhiên, không cần quá rầm rộ, linh đình mà bỏ qua các yếu tố lễ nghi truyền thống”, cô nói.

Đỗ Thị Hà khoe ảnh bên bạn đời vào Mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Sau đám cưới với nhiều khoảnh khắc viral mạng xã hội, thông tin về doanh nhân Viết Vương được quan tâm nhiều hơn. Đỗ Thị Hà cũng cởi mở khi chia sẻ hình ảnh đồng hành với người bạn đời ở sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải hay hoạt động từ thiện. Trên kênh TikTok của Hoa hậu Việt Nam 2020, doanh nhân Viết Vương nhận bình luận tích cực. Người hâm mộ của Đỗ Thị Hà thường xuyên "kêu gọi" cô đăng hình ảnh, video của chồng nhiều hơn.