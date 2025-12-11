HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chân dung Bùi Thu Huyền đang bị truy nã

Chi Chi |

Bùi Thu Huyền bị truy nã về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ngày 10/12 cho biết đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ) về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2024, Huyền hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu lao động cho anh C (trú tại Nghệ An). Đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của anh C. 

Truy nã Bùi Thu Huyền sinh năm 1992 - Ảnh 1.

Chân dung Huyền. Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thu Huyền.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0979805925), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

