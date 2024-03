Chiều tối ngày 8/3, thông tin từ người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (trái) và ông Lê Duy Thành - Ảnh: Bộ Công an

Đây là động thái mới của cơ quan CSĐT Bộ Công an trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị liên quan.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam bà Lan, cơ quan công an cũng bắt, khởi tố bị can với ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội "Nhận hồi lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự và 7 bị can khác.

Các bị can (từ trái qua, từ trên xuống): Cao Khoa, Đặng Văn Minh, Hà Hoàng Việt Phương và Phạm Ngọc Thủy - Ảnh: Bộ Công an

Các bị can (từ trái qua): Lê Quốc Đạt, Phạm Ngọc Cương và Đặng Trung Hoành - Ảnh: Bộ Công an



Trước đó, khoảng 13 giờ 30 chiều ngày cùng ngày, nhiều công an xuất hiện, chặn ngã tư đầu phố Chiền, (phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), hạn chế tiếp cận gần nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiểu sử và quá trình công tác của bà Hoàng Thị Thúy Lan

Bà Hoàng Thị Thuý Lan sinh năm ngày 06/05/1966. Quê quán: Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Loan có trình độ chuyên môn Cao đẳng Sư phạm chuyên ngành Lý - Hóa; Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chuyên ngành Luật.



Quá trình công tác của bà Hoàng Thị Thúy Loan như sau: Tháng 7/2004, bà Hoàng Thị Thúy Lan được phê chuẩn giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12/2006, bà Lan là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tháng 1/2009, bà Lan làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, 10 tháng sau là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đến tháng 10/2010, bà Lan làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tháng 5/2012, bà Hoàng Thị Thúy Lan được bổ nhiệm là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tròn 2 năm sau, vào tháng 5/2014, bà Lan làm Phó Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ảnh: Báo Tin tức

Đến tháng 4/2015, tại kỳ họp thứ 12, khóa 15, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15.

Từ tháng 10/2015, bà Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Đến tháng 10/2020, tại phiên họp thứ 1, BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, bà Lan tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Cũng trong năm này, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối.

Được biết, Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành trước đó đã không tham dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

