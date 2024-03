Nóng: Bắt Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành

Chiều 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,



Cả 2 ông bà đều bị khởi tố cùng về tội “Nhận hồi lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt bà Hoàng Thị Thuý Lan và ông Lê Duy Thành là kết quả mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phân Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7 ngày 26/02/2024.

Ngoài bà Lan và ông Thành, cùng bị bắt về tội Nhận hối lộ còn có ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch UBND, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi và 5 bị can khác.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (trái) và ông Lê Duy Thành - Ảnh: Bộ Công an

C03 Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của bà Lan và mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và đơn vị có liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này ra đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

