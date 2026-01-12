Chấn động nước Anh: "Cậu cả bất hiếu" cấm cha mẹ tag tên trên MXH, chính thức từ mặt vợ chồng Beckham

Ngày 12/1, tờ Mirror đưa tin nhà Beckham đang chìm trong khủng khoảng chưa từng thấy sau khi cậu con trai cả Brooklyn đã có động thái tuyệt tình với cha mẹ. Theo truyền thông Anh, Brooklyn Beckham đã quyết định từ mặt cha mẹ ngay trong những ngày đầu năm 2026. Các đây không lâu, Brooklyn đã gửi văn bản pháp lý cho vợ chồng David và Victoria yêu cầu họ ngừng liên lạc trực tiếp, đồng thời cảnh cáo cha mẹ không tag tên vợ chồng anh vào các bài đăng trên MXH. Brooklyn Beckham đề nghị cha mẹ chỉ làm việc với luật sư riêng của mình khi có nhu cầu trao đổi.



Theo tờ Daily Mail, lý do Brooklyn Beckham chặn mọi liên hệ với cha mẹ nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của vợ chồng anh. Cậu cả ồn ào này muốn mọi nỗ lực hòa giải giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện "riêng tư" chứ không phải công khai trên MXH, khiến anh và bà xã Nicola Peltz bị bôi nhọ, tấn công. Trong đó, Brooklyn Beckham được tiết lộ đã rất đau lòng trước những cáo buộc "kỳ thị phụ nữ" nhắm tới Nicola Peltz và không muốn việc này tiếp diễn. Theo nguồn tin, trước khi gửi văn bản pháp lý cảnh cáo, Brooklyn Beckham từng nhiều lần yêu cầu cha mẹ để cho vợ chồng anh được yên bình, nhưng bị phớt lờ. Điều này buộc Brooklyn Beckham phải ra "lệnh cấm" với cha mẹ.

Brooklyn Beckham cấm cha mẹ liên lạc trực tiếp và tag tên tài khoản MXH của mình vào các bài đăng công khai. Ảnh: Page Six, Brides.

Theo truyền thông Anh, David và Victoria Beckham đã rất suy sụp, tổn thương khi nhận được yêu cầu pháp lý ngăn chặn mọi liên lạc trực tiếp từ con trai cả. Mọi bài đăng cũng như việc David và Victoria Beckham tag tài khoản MXH của con trai trước đây đều xuất phát từ việc họ muốn hàn gắn với Brooklyn.

Hiện, drama gia tộc "tan đàn xẻ nghé" của nhà Beckham là tâm điểm chú ý, bàn tán khắp toàn cầu. Trên MXH, cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Brooklyn Beckham đối xử bất hiếu, phũ phàng với cha mẹ. Song cũng có không ít người khuyên David và Victoria Beckham cho con trai không gian, thời gian để suy nghĩ về chuyện hàn gắn, thay vì dùng dư luận để gây sức ép cho Brooklyn.

Vợ chồng David và Victoria Beckham được tiết suy sụp, đau lòng với động thái tuyệt tình của con trai cả. Ảnh: Variety.



Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Ồn ào nhà Beckham vẫn chưa thể chấm dứt. Ảnh: People

Nguồn: Daily Mail, Mirrow