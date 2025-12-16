Chấn động Novorossiysk: Ukraine ra đòn chưa từng có vào hải quân Nga - Moscow lên tiếng đáp trả

Ukraine lần đầu tấn công tàu ngầm Nga bằng xuồng không người lái

Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) hôm thứ Hai (15/12) cho biết họ đã tấn công một tàu ngầm của Nga tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen, gây hư hại nghiêm trọng và làm tê liệt con tàu.

Trong tuyên bố của mình, SBU cho biết chiến dịch này sử dụng xuồng không người lái mang tên “Sub Sea Baby” và đây là cuộc tấn công đầu tiên thuộc loại này. Video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực cảng.

“Do vụ nổ, tàu ngầm bị hư hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục hoạt động,” SBU khẳng định.

Phía Nga thừa nhận Ukraine đã tiến hành tấn công, nhưng cho rằng chiến dịch này thất bại và không có tàu chiến hay tàu ngầm nào bị hư hại.

Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Alexei Rulev, người đứng đầu cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Đen, cho biết: “Âm mưu phá hoại bằng phương tiện dưới nước không người lái của đối phương đã thất bại.” Ông Rulev cũng bác bỏ thông tin từ Ukraine rằng một tàu ngầm Nga đã bị phá hủy tại căn cứ hải quân Novorossiysk.

Ukraine tấn công tàu ngầm Nga ở biển Đen





Theo SBU, tàu ngầm bị tấn công thuộc lớp Kilo, được sử dụng để phóng tên lửa hành trình Kalibr, có khả năng bắn tối đa bốn quả cùng lúc. Nga đã nhiều lần sử dụng loại tên lửa này để tấn công Ukraine trong suốt cuộc chiến.

Cơ quan này cho biết thêm, tàu ngầm lớp Kilo còn được gọi là “Hố đen đại dương” nhờ khả năng hấp thụ âm thanh của thân tàu, khiến nó khó bị phát hiện bằng sonar. SBU nói rằng mỗi tàu ngầm loại này có giá khoảng 400 triệu USD. Tuy nhiên, do các lệnh trừng phạt quốc tế làm gián đoạn khả năng tiếp cận linh kiện công nghệ, việc chế tạo một tàu ngầm tương tự hiện có thể tiêu tốn tới 500 triệu USD.

SBU cũng cho biết tàu ngầm này buộc phải neo đậu tại cảng Novorossiysk do những thành công trước đó của các chiến dịch xuồng không người lái trên biển của Ukraine, vốn đã khiến Moscow phải rút nhiều tàu chiến và tàu ngầm khỏi vịnh Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Lãnh đạo châu Âu đàm phán về Ukraine

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đang được thúc đẩy. Thông báo được đưa ra ngay sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Berlin.

Trong cuộc họp báo cùng ngày ở Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev cần “hoàn toàn chắc chắn” về cách thức các đồng minh sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến chiến tuyến trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Phát biểu cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky cho rằng mọi bảo đảm an ninh đều cần bao gồm cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn.

“Đây thực sự là nền tảng của các bảo đảm an ninh, bởi câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ thực hiện việc giám sát? Những biện pháp trừng phạt nào sẽ được áp dụng nếu các nhiệm vụ giám sát bị gián đoạn?” ông Zelensky nói.

Dù thừa nhận những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp, Thủ tướng Merz cho biết Mỹ đã đưa ra cho Ukraine những bảo đảm “đáng kể” trong các cuộc đàm phán tại Berlin.

“Những gì Mỹ đề xuất về mặt bảo đảm vật chất và pháp lý thực sự rất đáng kể,” ông Merz nói, song không cung cấp thêm chi tiết.

Sau khi tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Âu vào tối cùng ngày, Thủ tướng Đức bày tỏ sự lạc quan về triển vọng hòa bình, viết trên mạng xã hội X rằng: “Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, một lệnh ngừng bắn dường như đã khả thi.”

Tối 15/12, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí cam kết thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ của Mỹ, như một phần của “các bảo đảm an ninh vững chắc” trong thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Trong tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán ở Berlin, các nhà lãnh đạo cho biết lực lượng này sẽ “hỗ trợ tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine, bảo đảm an ninh bầu trời Ukraine và hỗ trợ an ninh hàng hải, bao gồm cả việc hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine”.

Ngoài ra, một “cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu”, với sự tham gia của quốc tế, sẽ được thành lập nhằm “cảnh báo sớm về bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai” của lực lượng Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cam kết cung cấp sự hỗ trợ “bền vững và đáng kể” cho Ukraine trong việc xây dựng quân đội, đồng thời kêu gọi một “cam kết ràng buộc về mặt pháp lý” để bảo đảm hòa bình trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công trong tương lai, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng vũ trang, tình báo và hỗ trợ hậu cần.

Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và Liên minh châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ mọi quyết định mà Tổng thống Zelensky đưa ra liên quan đến các vấn đề của Ukraine.

Trong bài đăng tối 15/12 trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi cuộc gặp hôm Chủ nhật 14/12 giữa ông với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

Ông Zelensky viết: "Tôi tin rằng phía Mỹ, với vai trò trung gian hòa giải, sẽ đề xuất nhiều bước khác nhau nhằm tìm kiếm ít nhất một sự đồng thuận nào đó".

(Theo CNN)