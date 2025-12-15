Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hoan nghênh binh lính trở về từ Nga

Hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) hôm 13/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ đón tiếp một đơn vị công binh trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nga.

Trong bài phát biểu được hãng thông tấn KCNA đăng tải, Chủ ịch Kim Jong Un đã ca ngợi các sĩ quan và binh lính của Trung đoàn Công binh 528 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vì hành động “anh hùng” và “tinh thần anh hùng tập thể” trong việc thực hiện mệnh lệnh của đảng Lao động Triều Tiên trong suốt 120 ngày triển khai ở nước ngoài.

Đoạn video do cơ quan truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy các binh sĩ mặc quân phục xuống máy bay, ông Kim Jong-un ôm một binh sĩ ngồi trên xe lăn, và binh lính cùng các quan chức tập trung chào đón quân đội.

Hãng thông tấn KCNA cho biết đơn vị này đã được điều động vào đầu tháng 8 và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công binh tại khu vực Kursk của Nga trong cuộc chiến giữa Moscow và Kiev.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính Triều Tiên, những người đã giúp Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine vào khu vực Kursk phía tây nước này, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn tại khu vực này.

Theo một hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, năm ngoái Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tham chiến cùng Nga tại Kursk.

Ông Kim cho biết chín binh sĩ đã thiệt mạng trong nhiệm vụ này, mô tả cái chết của họ là một “mất mát đau lòng”, và tuyên bố rằng trung đoàn sẽ được trao tặng Huân chương Tự do và Độc lập. Chín binh sĩ hy sinh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cùng với các huân chương nhà nước khác, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Theo báo cáo, lễ đón tiếp đã được tổ chức vào 12/12 tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của các quan chức quân đội cấp cao, lãnh đạo đảng cầm quyền, gia đình các binh sĩ và đông đảo người dân.

Trong bài phát biểu, ông Kim cho biết trung đoàn đã giải phóng các khu vực nguy hiểm trong điều kiện chiến đấu và thể hiện “lòng trung thành tuyệt đối” với đảng và nhà nước. Ông cũng ca ngợi công tác giáo dục chính trị, kỷ luật và sự đoàn kết trong binh lính, gọi thành tích của họ là hình mẫu cho lực lượng vũ trang.

(Theo KCNA)