Kênh truyền hình NHK đã nắm được diễn biến này từ một nguồn tin giấu tên.

Theo các quan chức NATO, phía Nhật Bản sẽ chỉ cung cấp kinh phí cho các thiết bị phòng thủ phi sát thương. Cụ thể, điều này liên quan đến việc cung cấp các trạm radar và áo giáp chống đạn.

Nhật Bản đã thông báo kế hoạch này cho một số thành viên NATO và Ukraine. Một quan chức Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhấn mạnh rằng ngay cả thiết bị phi sát thương cũng rất quan trọng, và sự tham gia của Tokyo vào sáng kiến này là một bước phát triển đáng kể.

Trước mắt, Nhật Bản chỉ cung cấp khí tài, trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine.

NATO và Hoa Kỳ đã lập ra danh sách PURL (Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine) vào tháng 7/2025. Sáng kiến này được nêu ra sau khi Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách của mình, đó là Washington sẽ chỉ bán vũ khí thay vì cung cấp miễn phí như trước kia.

Mục đích của cơ chế này là phối hợp việc mua sắm và cung cấp vũ khí, đạn dược do Mỹ sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Kể từ khi sáng kiến được triển khai, hàng tỷ USD đã được phân bổ nhằm mua sắm tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn đánh chặn cho tổ hợp phòng không Patriot, hay đạn pháo 155mm... giúp tăng cường đáng kể năng lực tấn công và phòng thủ cho Kyiv.