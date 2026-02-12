HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chấn động khi Nhật Bản tham gia sáng kiến PURL mua thiết bị của Mỹ cho Ukraine

Sao Đỏ |

Nhật Bản dự định tham gia sáng kiến PURL do NATO dẫn đầu nhằm mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân sự được Mỹ sản xuất, để rồi sau đó viện trợ cho Ukraine.

Nhật Bản tham gia sáng kiến PURL hỗ trợ Ukraine mua thiết bị quân sự Mỹ - Ảnh 1.

Kênh truyền hình NHK đã nắm được diễn biến này từ một nguồn tin giấu tên.

Theo các quan chức NATO, phía Nhật Bản sẽ chỉ cung cấp kinh phí cho các thiết bị phòng thủ phi sát thương. Cụ thể, điều này liên quan đến việc cung cấp các trạm radar và áo giáp chống đạn.

Nhật Bản đã thông báo kế hoạch này cho một số thành viên NATO và Ukraine. Một quan chức Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhấn mạnh rằng ngay cả thiết bị phi sát thương cũng rất quan trọng, và sự tham gia của Tokyo vào sáng kiến này là một bước phát triển đáng kể.

Nhật Bản tham gia sáng kiến PURL hỗ trợ Ukraine mua thiết bị quân sự Mỹ - Ảnh 2.

Trước mắt, Nhật Bản chỉ cung cấp khí tài, trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine.

NATO và Hoa Kỳ đã lập ra danh sách PURL (Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine) vào tháng 7/2025. Sáng kiến này được nêu ra sau khi Tổng thống Donald Trump thay đổi chính sách của mình, đó là Washington sẽ chỉ bán vũ khí thay vì cung cấp miễn phí như trước kia.

Mục đích của cơ chế này là phối hợp việc mua sắm và cung cấp vũ khí, đạn dược do Mỹ sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Kể từ khi sáng kiến được triển khai, hàng tỷ USD đã được phân bổ nhằm mua sắm tên lửa cho hệ thống HIMARS, đạn đánh chặn cho tổ hợp phòng không Patriot, hay đạn pháo 155mm... giúp tăng cường đáng kể năng lực tấn công và phòng thủ cho Kyiv.

Theo Militarnyi
Thái Lan: Lãnh đạo Đảng Nhân dân bật khóc trên truyền hình
Tags

Ukraine

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Nhật Bản

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại