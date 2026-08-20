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Chặn bắt nhóm côn đồ mang hung khí hỗn chiến trên đường

Phạm Trường
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Phát hiện 20 đối tượng chạy xe máy, cầm theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn trong đêm, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng chặn bắt.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn vụ hai nhóm thanh, thiếu niên mang theo nhiều hung khí, truy đuổi và đánh nhau trong đêm.

- Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm thanh, thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tin báo người dân, cảnh sát phát hiện tại khu vực đường An Dương Vương (phường Quảng Phú) xuất hiện hai nhóm thanh, thiếu niên với gần 20 đối tượng, điều khiển khoảng 8 xe máy, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như sào gắn liềm, cờ lê, gạch, đá... truy đuổi nhau trên quãng đường dài gần 1km.

Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng liên tục chửi bới, gây náo loạn đường phố, đồng thời dùng gạch, đá ném về phía nhau và sử dụng hung khí tấn công lẫn nhau khiến 2 người bị thương. Vụ việc diễn ra gây mất an ninh, trật tự, khiến người dân trong khu vực hoang mang, lo lắng.

- Ảnh 2.

Một trong những đối tượng gây ra vụ việc.

Từ tin báo, cảnh sát triển khai lực lượng, truy bắt, ngăn chặn các đối tượng.

Đến sáng 14/8, cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan chính đến vụ việc, gồm: Đ.T.P (SN 2009) và Đ.X.K (SN 2008, cùng trú xã Lưu Vệ); L.N.Q, N.Đ.T, N.V.C.K.L và Đ.H.H (SN 2009, cùng trú phường Hạc Thành).

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 xe máy, 1 búa đinh, 1 sào gắn liềm cắt cỏ cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an phường Quảng Phú làm rõ vụ việc, xử lý.


Tags

Công an phường Quảng

đường An Dương Vương

hung khí

côn đồ

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