Chắc chắn Su-57 sẽ “đến cùng” Tổng thống Putin

Su-57 trên bàn đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn sẽ thảo luận về việc hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến công du tới Delhi tuần này.

"Vấn đề liên quan đến Su-57 chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Tổng thống Putin," ông Peskov cho biết. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán về Cảng Chabahar và tuyến đường thương mại Chennai - Vladivostok cũng sẽ được đề cập.

Ông Peskov nói thêm rằng Nga hiện đang mở rộng quy mô sản xuất chung với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực và xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Nhấn mạnh về "mức độ hợp tác rất, rất cao" giữa hai nước, ông khẳng định: "Bất cứ điều gì có thể chia sẻ với Ấn Độ, chúng tôi đều sẽ chia sẻ".

Các nguồn tin từ Ấn Độ tiết lộ, bên cạnh Su-57, một thỏa thuận bán thêm các tiểu đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400 dự kiến cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga. Đồng thời, các cuộc đàm phán về việc mua bán hệ thống phòng thủ chiến lược tầm xa hơn là S-500 cũng được cho là sẽ được tiến hành.

Vào cuối tháng 11, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov xác nhận hai nước vẫn tiếp tục đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc sản xuất Su-57 theo giấy phép (nhượng quyền sản xuất). Ông nhận định: "Công việc chuyên sâu đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả nền tảng Su-57E, vốn có thể được tận dụng để thực hiện chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của riêng Ấn Độ".

Đại sứ Alipov đặc biệt nhấn mạnh mức độ chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất chưa từng có mà phía Nga đề xuất, nhằm hỗ trợ các sáng kiến "Make in India" (Sản xuất tại Ấn Độ) và "Self-Reliant India" (Ấn Độ tự cường).

Hồi tháng 5, Nga đã đưa ra một đề nghị chưa từng có tiền lệ: cung cấp cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn của Su-57 như một phần của thỏa thuận sản xuất nhượng quyền quy mô lớn. Điều này mang lại cho Ấn Độ sự tự chủ hoàn toàn trong việc vận hành và tùy chỉnh máy bay, bao gồm cả việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không và vũ khí nội địa.

Chưa từng có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nào được xuất khẩu với mức độ tự chủ cao như vậy dành cho khách hàng, ngay cả trong các thương vụ Anh và Israel mua F-35 từ Mỹ.

Đàm phán nhạy cảm

Trong tháng 11, Nga cũng được xác nhận đã thực hiện chuyến giao hàng Su-57 ra nước ngoài đầu tiên, với hai chiếc tiêm kích được đưa vào vận hành trong Không quân Algeria, mở đường cho việc thành lập một phi đội hoàn chỉnh vào năm 2026.

Đợt giao hàng này, cùng với quá trình thử nghiệm chiến đấu cường độ cao của Su-57 tại chiến trường Ukraine, được cho là đã làm gia tăng sự quan tâm từ phía Ấn Độ. Tại Ukraine, Su-57 đã được sử dụng trong các nhiệm vụ trấn áp phòng không, hoạt động trong không phận được bảo vệ nghiêm ngặt của đối phương và giao chiến với máy bay địch.

Tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận các cuộc đàm phán mua sắm Su-57 đang diễn ra. Ông tuyên bố: "Đây là những cuộc đàm phán nhạy cảm. Khi đạt đến một giai đoạn cụ thể, truyền thông sẽ được thông báo".

Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng thỏa thuận sản xuất nhượng quyền có thể bắt đầu với việc bán hai phi đội Su-57 được chế tạo tại Nga (mỗi phi đội 20 chiếc), sau đó là thêm 5 phi đội nữa được sản xuất ngay tại Ấn Độ.

Thương vụ mua sắm máy bay chiến đấu đáng chú ý duy nhất của Ấn Độ trong thập kỷ qua là 36 chiếc Rafale của Pháp. Tuy nhiên, sự kém hiệu quả nghiêm trọng được ghi nhận của dòng máy bay này – với thông tin cho rằng từ một đến bốn chiếc đã bị bắn hạ trong các cuộc đụng độ với Pakistan vào tháng 5 – được coi là yếu tố chính thúc đẩy sự quan tâm đối với Su-57 và việc mở rộng kho vũ khí S-400.

Trong bối cảnh nước láng giềng Trung Quốc sẵn sàng biên chế các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu từ đầu những năm 2030, một hạm đội Su-57 kết hợp với mạng lưới hệ thống S-400 nhiều khả năng sẽ trở thành năng lực đối trọng đáng gờm nhất mà Ấn Độ có thể triển khai trong tương lai gần.

Việc dự kiến tích hợp một số công nghệ thế hệ thứ sáu cho Su-57 từ giữa những năm 2030 được kỳ vọng sẽ giúp dòng máy bay này duy trì khả năng chiến đấu hiệu quả bước sang cả kỷ nguyên thế hệ thứ sáu.