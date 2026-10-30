Cha tỷ phú qua đời, ái nữ thừa kế khối tài sản khủng phát hiện có 3 em cùng cha khác mẹ đòi chia tiền

Cuộc tranh chấp giành quyền thừa kế của 4 người anh em đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Tỷ phú quá cố Zong Qinghou từng là người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc), được biết đến với danh xưng "cha đẻ" của đế chế đồ uống Wahaha. Tuy nhiên sau khi ông qua đời vào tháng 2/2024, Wahaha lại vướng phải lùm xùm liên quan đến cuộc chiến giành quyền thừa kế giữa Kelly Zong Fuli - Ái nữ vốn được coi là người con duy nhất của Zong Qinghou, với 3 người em cùng cha khác mẹ đột nhiên xuất hiện.

Trước đó, Kelly được công chúng biết đến với tư cách người con gái duy nhất của ông Zong và là người kế nghiệp trực tiếp của cha. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jacky Zong, Jessie Zong và Jerry Zong đã khiến câu chuyện phân chia tài sản của gia đình trở nên phức tạp. Ba người này cho rằng họ có quyền hưởng một phần tài sản thông qua các quỹ tín thác được lập trước khi ông Zong qua đời.

Kelly Zong Fuli

Ba người em trai này yêu cầu Kelly thực hiện những thỏa thuận mà họ cho rằng cha đã đưa ra khi còn sống, đồng thời thanh toán tiền lãi phát sinh và bồi thường những tổn thất liên quan đến việc chuyển tiền. Vụ việc sau đó phát triển thành tranh chấp pháp lý liên quan đến khối tài sản trị giá khoảng 1,8 tỷ USD (khoảng 47.000 tỷ đồng) tại tài khoản HSBC ở Hong Kong (Trung Quốc). Phía nguyên đơn - 3 người em của Kelly, tìm cách bảo vệ quyền lợi với số tiền mà họ cho rằng bản thân có quyền được nhận.

Tháng 8/2025, tòa án đã ban hành hai lệnh liên quan đến khối tài sản nói trên. Lệnh thứ nhất yêu cầu bảo toàn tài sản, ngăn việc tự ý rút hoặc chuyển tiền khỏi tài khoản HSBC trong phạm vi lệnh áp dụng, trừ khi có quyết định khác của tòa. Lệnh thứ hai yêu cầu phía bị đơn cung cấp thông tin về số dư tài khoản, tình trạng tài sản và những giao dịch liên quan.

Kelly không đồng tình với các quyết định trên và tìm cách kháng cáo. Phía Kelly lập luận rằng các biện pháp được áp dụng có bản chất tương tự lệnh đóng băng tài sản, trong khi những người khởi kiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để được hưởng biện pháp này. Ngày 21/7/2026, Tòa phúc thẩm Hong Kong (Trung Quốc) bác đơn xin kháng cáo của Kelly, đồng thời từ chối yêu cầu gia hạn thời gian nộp đơn. Phán quyết khiến các lệnh bảo toàn tài sản và yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước đó tiếp tục được duy trì.

Đến thời điểm hiện tại, Kelly vẫn chưa thể gỡ bỏ những hạn chế đang áp dụng đối với tài khoản HSBC theo các lệnh của tòa. Cuộc chiến giữa những người con của tỷ phú Zong Qinghou vì thế vẫn chưa đi đến hồi kết, trong khi quyền kiểm soát và phân chia khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi.

Được biết, Zong Qinghou từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Ông thành lập Wahaha vào năm 1987, khởi đầu với các sản phẩm đồ uống dinh dưỡng từ sữa trước khi mở rộng sang nước đóng chai, trà và nước ép trái cây. Sau nhiều năm phát triển, Wahaha trở thành một trong những tập đoàn đồ uống tư nhân nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc.

Tỷ phú quá cố Zong Qinghou

Kelly từng giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc Wahaha và được thừa kế 29% cổ phần trong đế chế đồ uống do ông Zong sáng lập. Cuối năm 2025, cô rời các vị trí lãnh đạo tại Wahaha và chuyển sang điều hành Hongsheng Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ uống và bao bì.

Cuộc tranh chấp giữa Kelly và 3 người em cùng cha khác mẹ vì thế không chỉ xoay quanh khối tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, mà còn liên quan đến những cam kết tài chính được cho là đã tồn tại từ trước khi người cha tỷ phú qua đời.