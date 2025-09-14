Trong nhiều gia đình, mâm cơm không chỉ là nơi ăn uống, mà còn là không gian gắn kết tình cảm. Một bữa cơm ấm áp có thể trở thành ký ức đẹp, là sợi dây vô hình nuôi dưỡng lòng hiếu thảo trong mỗi đứa trẻ. Ngược lại, nếu cha mẹ có những hành động thiếu tinh tế ngay trên mâm cơm, đứa trẻ sẽ dần hình thành khoảng cách, thậm chí khi trưởng thành khó giữ được sự gắn bó, biết ơn với gia đình.

Dưới đây là 4 hành động thường gặp mà cha mẹ nên tránh để bảo vệ sự yêu thương và lòng hiếu kính của con.

1. Luôn mâm cao cỗ đầy nhưng thiếu sự chia sẻ

Không ít bậc phụ huynh quan niệm bữa cơm ngon phải thật nhiều món, đầy ắp thịt cá. Tuy nhiên, nếu trên mâm cơm cha mẹ chỉ chú trọng đến sự “sang trọng” mà quên đi việc chia sẻ và trò chuyện cùng con, bữa cơm sẽ dần trở thành hình thức. Một đứa trẻ ngồi trước mâm cơm thơm ngon nhưng trống vắng tình cảm dễ cảm thấy mình chỉ là “người ăn cùng”, chứ không phải thành viên quan trọng trong gia đình.

2. Chỉ trích, la mắng con ngay trong bữa ăn

Bữa cơm vốn là lúc cả nhà quây quần, nhưng nhiều cha mẹ lại biến nó thành nơi để nhắc nhở, thậm chí mắng mỏ con. Một câu chê bai “ăn uống vụng về” hay lời quở trách “học hành thế này thì sau này ra sao” có thể khiến trẻ nghẹn ngào khi đang ăn cơm. Lâu dần, con sẽ sợ cả mâm cơm gia đình, chỉ muốn tránh mặt. Khi trưởng thành, ký ức gắn với bữa ăn là sự căng thẳng, áp lực chứ không phải tình thân, thì khó trách vì sao con xa cách cha mẹ.

3. So sánh con với người khác ngay trên bàn ăn

Một sai lầm phổ biến khác là cha mẹ hay so sánh: “Con nhà bác A học giỏi hơn con”, “Con xem anh họ con ngoan chưa kìa”. Những câu nói tưởng chừng vô hại này lại khiến trẻ cảm thấy mình bị coi thường, không được trân trọng.

Bữa cơm vốn là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với trẻ, nó biến thành một “cuộc thi” vô hình, nơi mình luôn bị đặt ở vị trí thua kém. Điều đó dễ tạo nên sự phản kháng, thậm chí là xa lánh, làm phai nhạt tình cảm gia đình.

4. Cha mẹ chỉ lo điện thoại, tivi, bỏ mặc con

Thói quen vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, hoặc bật tivi ầm ĩ trong giờ cơm, vô tình khiến bữa ăn mất đi ý nghĩa gắn kết. Đứa trẻ cảm thấy mình không đủ quan trọng để cha mẹ dành sự chú ý. Trẻ có thể ngồi đó, nhưng tâm trí đã dần xa cách. Lâu dài, con sẽ học thói quen coi thường bữa cơm gia đình, khi lớn lên dễ hình thành lối sống tách biệt, ít gắn bó với cha mẹ.

Thực tế cho thấy, một bữa cơm không cần quá nhiều món, chỉ cần đủ đầy và đượm tình yêu thương là đã có thể nuôi dưỡng lòng hiếu thảo nơi con trẻ. Cha mẹ dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và quan tâm con trong từng bữa ăn chính là đang gieo mầm cho sự gắn bó dài lâu.

Ngược lại, nếu bữa cơm chỉ toàn căng thẳng, so sánh, phân biệt hay sự thờ ơ, thì tình thân sẽ dần bị bào mòn. Khi trưởng thành, con có thể vẫn làm tròn bổn phận, nhưng khó giữ được sự chân thành, tự nguyện trong lòng hiếu thảo.

Một gia đình hạnh phúc bắt đầu từ những bữa cơm ấm áp. Và trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là lo miếng ăn, mà còn là giữ gìn không khí yêu thương quanh mâm cơm, nhằm nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn của con cái.

Đinh Anh (Theo Sohu)