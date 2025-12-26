Thông tin từ truyền thông quốc tế cho biết một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của ngành công nghiệp game thế giới, đồng sáng tạo Call of Duty - trò chơi quen thuộc với rất nhiều game thủ tại Việt Nam, đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến siêu xe Ferrari. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường đèo Angeles Crest Highway, bang California, khu vực vốn nổi tiếng với địa hình hiểm trở và thường được giới chơi xe lựa chọn để trải nghiệm tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến đường đèo Angeles Crest Highway, nơi chiếc Ferrari bốc cháy sau va chạm. Ảnh: Carscoops

Theo nội dung được Carscoops đăng tải, chiếc Ferrari mui trần mà nạn nhân điều khiển đã mất kiểm soát khi rời khỏi một đường hầm. Xe lao mạnh vào dải phân cách bên đường trước khi bốc cháy dữ dội. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết ngọn lửa bùng lên gần như ngay lập tức sau va chạm, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, song người cầm lái và một hành khách đi cùng đều không qua khỏi.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc Ferrari di chuyển với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn. Tiếng lốp rít và khoảnh khắc xe trượt ngang rồi va chạm mạnh đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Angeles Crest Highway từ lâu được xem là con đường “hai mặt” với cảnh quan đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi kết hợp cùng những mẫu xe hiệu suất cao.

Mẫu Ferrari gặp nạn được cho là thuộc thế hệ mới, sở hữu sức mạnh lên tới hàng trăm mã lực, đủ để mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng nhưng cũng đòi hỏi kỹ năng kiểm soát rất cao từ người lái. Trên những cung đường hẹp, nhiều khúc cua gắt và thay đổi độ cao liên tục, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mẫu Ferrari hiệu suất cao liên quan đến vụ việc, sở hữu sức mạnh lớn nhưng đòi hỏi kỹ năng kiểm soát cao khi vận hành trên đường đèo. Ảnh: Carscoops

Sự ra đi đột ngột của đồng sáng tạo Call of Duty không chỉ là mất mát lớn với gia đình và người thân, mà còn để lại khoảng trống đáng kể trong cộng đồng phát triển game toàn cầu. Ông là người đứng sau nhiều thương hiệu game đình đám, góp phần định hình thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất và ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa giải trí hiện đại.

Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi khai thác sức mạnh của các mẫu siêu xe trên đường công cộng, đặc biệt là ở những khu vực có địa hình phức tạp. Tốc độ và cảm xúc lái có thể mang lại sự phấn khích, nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ cũng có thể trở thành bi kịch.