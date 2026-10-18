Cha đẻ của ‘Phòng tuyến Surovikin’ trở lại chiến trường Ukraine?

Theo nguồn tin từ Nga và phương Tây, một Đại tướng của Quân đội Nga, cha đẻ của “Phòng tuyến Surovikin” sắp trở lại tham gia vào cuộc chiến Ukraine.

Theo nhà khoa học chính trị Nga Ruslan Bortnik, nếu thông tin đồn về việc Đại tướng Sergei Surovikin trở lại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt là đúng sự thật, thì rất có thể viên tướng từng chỉ huy chiến đấu tại Syria này đã được giao nhiệm vụ cắt điện cho tất cả các thành phố lớn của Ukraine trong mùa Đông này.

Theo quan điểm của vị chuyên gia này, Nga sẽ cố gắng cắt hoàn toàn nguồn cung cấp điện, nhiệt, nước thải và nước sinh hoạt cho tất cả các thành phố lớn của Ukraine trong mùa Đông năm nay.

Nga đang có ý định tạo ra một cuộc khủng hoảng quy mô lớn để các thành phố trọng yếu như: Kiev, Odessa, Kharkiv, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Lviv… không còn đóng vai trò là nguồn cung cấp hoặc trung tâm tập trung quan trọng cho nền kinh tế, tổ hợp công nghiệp quân sự và bộ máy hành chính nhà nước của Ukraine.

Kế hoạch như vậy rõ ràng đã được vạch ra, không loại trừ khả năng tướng Surovikin được sử dụng trở lại cho một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm phá hủy nền kinh tế đang và gián đoạn sự vận hành của các cơ cấu quản lý, điều hành trong lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, ông Bortnik cũng thừa nhận rằng, bất chấp những thiệt hại thảm khốc, việc làm suy yếu hoàn toàn tinh thần xã hội Ukraine là điều không thể.

Theo ông, nhiều cư dân của các thành phố lớn đã trang bị các trạm sạc và máy phát điện, cũng như các địa điểm dự phòng, nên các trung tâm của hoạt động xã hội đã trở nên phân tán đáng kể.

Do đó, các cuộc tấn công của Nga có thể tạo ra những cuộc khủng hoảng cục bộ nhưng một thảm họa toàn diện là điều khó có thể xảy ra, đặc biệt là khi sử dụng vũ khí thông thường.

Vấn đề là Nga có thể cố gắng và có đủ lực để duy trì thảm họa này trên lãnh thổ Ukraine trong nhiều năm, khiến khủng hoảng tích lũy chạm đến ngưỡng sụp đổ.

Được biết, giới truyền thông phương Tây trước đó đưa tin Nga đã điều Đại tướng Sergei Surovikin từ nước ngoài về nước và trở lại Quân khu Trung tâm.

Các chuyên gia quân sự nước ngoài đồng thời cảnh báo về sự trở lại của vị tướng dày dạn kinh nghiệm, cha đẻ của cái gọi là “Phòng tuyến Surovikin” sẽ kéo theo những cuộc tấn công quy mô lớn mới trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, giới chức lãnh đạo Nga chỉ cho biết ông Surovikin đã trở về Nga sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Algeria, chứ không hề đề cập đến thông tin vị tướng này trở lại Quân khu Trung tâm và trở lại chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine giống như giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2023.

Giới chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, Lực lượng Vũ trang Nga vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine “theo đúng kế hoạch đã vạch ra”.