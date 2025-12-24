Cha đẻ ca khúc Một Vòng Việt Nam lên tiếng về nghi vấn bị nhạc sĩ Campuchia đạo nhái

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một ca khúc đến từ Campuchia với giai điệu được nhiều người nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với Một Vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Ngay khi nghe, đông đảo khán giả Việt Nam nhanh chóng nhận ra sự trùng hợp và bày tỏ bức xúc, cho rằng việc này thiếu tôn trọng công sức sáng tạo, nhất là với một ca khúc vốn chứa đựng tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc nước ngoài không chỉ vay mượn một phần mà có giai điệu y hệt Một Vòng Việt Nam, gây đặt dấu hỏi về uy tín của nghệ sĩ Việt và làm giảm giá trị văn hóa đặc trưng mà ca khúc mang lại. Khán giả còn so sánh trực tiếp từng đoạn giai điệu, từ vòng hòa âm đến cách xử lý nhạc cụ, chỉ ra sự trùng hợp gần như hoàn toàn. Sự tương đồng này khiến ca khúc trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội và dấy lên những câu hỏi về việc bảo vệ bản quyền cũng như tôn trọng chất xám trong âm nhạc.

Được biết, phía tác giả nước ngoài đã chủ động liên hệ với nhạc sĩ Đông Thiên Đức sau khi nhận thấy vòng hòa âm và giai điệu của hai ca khúc có nhiều điểm tương đồng. Nhạc sĩ khẳng định, ca khúc này thực chất được viết lại trên beat của Một Vòng Việt Nam. Nam nhạc sĩ cũng nhắn nhủ: “Nếu bạn muốn viết một ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước của mình thì hãy tự viết nhạc thay vì vay mượn ý tưởng từ các ca khúc khác.”

Khi được hỏi về những thông tin liên quan đến nghi vấn đạo nhạc lan truyền, nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho biết anh nhận được liên hệ từ nhạc sĩ Campuchia 6 ngày trước. Lúc đầu, anh tưởng đây chỉ là một bản cover theo dạng nhạc Việt lời Campuchia, và người này chủ động muốn anh nghe và đưa nhận xét. Tuy nhiên, khi Đông Thiên Đức chỉ ra rằng giai điệu từ hợp âm đến từng câu, thậm chí câu “Việt Nam quê hương ta đẹp lắm!” bị viết lại thành “Campodia my country…”, anh nhận thấy đối phương có một kế hoạch rất chi tiết và biết rõ họ đang đạo nhạc. Nam nhạc sĩ nói: “Nếu bạn thực sự là nhạc sĩ thì phải nghe và nhìn thấy đây là đạo nhạc, và nếu bạn không phải nhạc sĩ thì càng không có lý do gì để mình mất thời gian với bạn ấy.”

Về phương án xử lý, nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho biết đối phương hứa sẽ sửa lại giai điệu nhưng thực tế không làm. Họ còn gửi bức thư giải trình lý do, và anh đánh giá đây là động thái cố tình tạo drama. Anh nhấn mạnh: “Mình chỉ nhẹ nhàng nhắc bạn ấy đừng đăng bức thư lên mạng xã hội, vì hậu quả của bạo lực mạng là khó lường. Khán giả Việt Nam sẽ nghe và biết hết, và khán giả nước bạn cũng sẽ hiểu. Vì thế, bạn không cần đăng, và cả mình và khán giả cũng không cần bức thư đó. Mình mong bạn ấy tôn trọng khán giả và đừng cố kiếm chuyện nữa. Mục tiêu chính là viral thì bạn đã đạt, mình bỏ qua nhưng với điều kiện phải để nhạc Việt Nam. Nếu vẫn cố tình, ‘bay kênh’ là chắc chắn!”. Kết thúc nội dung trao đổi, đối phương có mời hợp tác, nhạc sĩ Đông Thiên Đức thẳng thắn từ chối: “Nhà mình cũng có điện mà! Mình tự chích được!”

Chia sẻ về ranh giới giữa việc lấy cảm hứng và đạo nhạc, nhạc sĩ cho biết khi đối phương đã cố tình làm thì họ đều biết và có kế hoạch đối phó. Anh nhấn mạnh việc thuyết phục họ nhận sai không khó, bởi đánh vào lòng tự trọng của người làm sáng tạo là hiệu quả: “Họ vốn sợ khán giả mà! Mình bảo là khán giả nước bạn cũng không hãnh diện khi bạn làm thế đâu! Và họ đã xác nhận, tự đề xuất sẽ gỡ bài.”

Về cơ hội đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế và giữ dấu ấn bản sắc dân tộc, nhạc sĩ khẳng định: “Nếu thực sự mình có cơ hội ấy, mình sẽ chăm chút cho sản phẩm của mình và hãnh diện mang tác phẩm của mình đi giới thiệu với bạn bè quốc tế thôi ạ! Nếu khán giả không thích thì mình trau dồi thêm! Đức không sợ không bằng những quốc gia có nền văn hoá giải trí phát triển. Mình chỉ sợ bị anh nhạc sĩ hàng xóm dắt mũi rồi thấy giống bò lúc nào không hay thôi ạ!”

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả đánh giá cao thái độ thẳng thắn, chuyên nghiệp của nhạc sĩ Việt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền và chất xám trong âm nhạc, nhất là với những ca khúc mang giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc như Một Vòng Việt Nam. Vụ việc cũng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, khơi dậy ý thức về việc tôn trọng công sức sáng tạo của các nghệ sĩ Việt Nam.

Một Vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, là một bản nhạc Việt hiện đại giàu cảm xúc, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam. Ca khúc được Tùng Dương thể hiện và phát hành chính thức trên YouTube vào tháng 6/2023, nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Nội dung bài hát miêu tả cảnh sắc quê hương, từ thân tre, dòng sông, cánh đồng lúa chín đến hình ảnh người Việt kiên cường, với điệp khúc: “Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam…” cùng phần tiếng Anh “Come with me, we'll travel around Việt Nam.” Không chỉ ca ngợi đất nước, ca khúc còn được sử dụng trong các chương trình quảng bá văn hóa và du lịch. Với giai điệu truyền cảm và nội dung giàu hình ảnh, Một Vòng Việt Nam nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc và biểu tượng của tinh thần tự hào dân tộc.