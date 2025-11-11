Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ EDC Tech đã đăng lời chia buồn trên Facebook về sự ra đi của ông Vòng Lý Sáng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EDC Tech.

Thông tin ông Sáng đột ngột qua đời đã được vợ ông, bà H.B. xác nhận trên facebook cá nhân vào ngày 9/11.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/11, ông Sáng đã bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Tân Thành huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và nhân dân huy động nhiều phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển Kê Gà nhưng không có kết quả.

Đến ngày 9/11, một ngư dân trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi phát hiện thi thể ông Sáng trôi dạt cách bờ khoảng 0,5 hải lý nên đã phối hợp cơ quan chức năng đưa ông Sáng vào bờ và bàn giao cho gia đình.﻿

﻿Theo giới thiệu trên website của EDC Tech, ông Sáng hơn có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Center, hạ tầng điện toán đám mây, chuyên gia về quản trị kinh doanh, tiếp thị và chuyển đổi số.

EDC Tech được thành lập ngày 30/10/2023, có trụ sở chính tại TP.HCM, ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.﻿

EDC Tech là một start-up về công nghệ. EDC Tech cung cấp các giải pháp Data Migration (giải pháp di chuyển dữ liệu đa nền tảng); Face Matching (là giải pháp tự động hóa thực thi các tác vụ trước, trong và sau sự kiện, cho phép quản lý toàn diện sự kiện bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt bằng AI); tư vấn, hoạch định và xây dựng website; hệ thống máy chủ đám mây,…

Ông Sáng từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của EDC Tech ﻿được bắt đầu từ bên lề của một cuộc họp về nội dung Chống buôn bán động vật hoang dã trực tuyến vào ngày 20/9/2023 tại văn phòng tập đoàn công nghệ Axys do Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phát động.

Cùng với sự cam kết mạnh mẽ về bảo vệ động vật hoang dã, EDC đã được hình thành dựa trên 3 chữ cái đầu của:

- Eastern Marsh Harrier đại diện sự bay lượn, mang công nghệ Việt vươn ra Thế Giới

- Dhole đại diện cho sự dẫn đầu về công nghệ

- Clouded Leopard đại diện cho sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn và linh hoạt trong kinh doanh

EDC Tech ra đời dựa trên thực tế nhiều Doanh nghiệp mong muốn ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề này nhưng chưa đủ điều kiện hoặc bị rào cản về chi phí.

EDC Tech từng được một đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu lựa chọn là đối tác cung cấp giải pháp công nghệ Face Matching cho toàn bộ các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi với hơn 16.500 Khách tham dự.

Trước khi trở thành CEO Công ty CP Công nghệ EDC Tech, ông Vòng Lý Sáng từng là Tổng Giám đốc Công ty CP ODS.

Công ty Cổ phần ODS là một doanh nghiệp có﻿ hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ máy chủ, điện toán đám mây và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Công ty cung cấp các gói dịch vụ Hạ tầng Số & Cloud linh hoạt, phù hợp mọi nhu cầu doanh nghiệp.