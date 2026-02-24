CEO sinh năm 1991 đứng sau startup gọi vốn nhiều nhất 2025: Khách hàng ủng hộ vì muốn thời trang Việt vươn xa như Uniqlo, Adidas và Nike

Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate

Tốt nghiệp Ngoại thương đi bán áo và cú tăng trưởng thần tốc nhờ Shark Tank

Sinh năm 1991, Phạm Chí Nhu là cựu sinh viên K46 ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Ngoại thương. Trước khi bước vào lĩnh vực thời trang, anh từng tham gia sản xuất đồ da. Thông qua sự kết nối của bạn bè, anh góp vốn với một chủ xưởng tại TP.HCM, thu mua da cá sấu, đưa sang Thái Lan thuộc da rồi phân phối lại cho các xưởng trong nước. Sau khoảng nửa năm hợp tác, hai bên cùng thành lập công ty riêng.

Tuy nhiên, nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường thời trang nam tại Việt Nam, tháng 3/2019, Phạm Chí Nhu cùng Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Hoài Xuân Lan sáng lập Coolmate theo mô hình D2C (Direct-to-Consumer) – bán trực tiếp tới khách hàng qua online.

Ngay từ đầu, Coolmate chọn lối đi khác biệt: tập trung vào nhóm sản phẩm cơ bản dành cho nam giới và áp dụng chính sách đổi trả 60 ngày – điều hiếm thương hiệu thời trang nào khi đó dám thực hiện.

Chỉ sau một năm kinh doanh các mặt hàng cơ bản như quần đùi, áo phông, Coolmate đạt doanh thu 39 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với năm đầu tiên.

Phạm Chí Nhu gọi vốn trên chương trình Shark Tank Việt Nam

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2021 khi Phạm Chí Nhu tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 4 và chốt thành công khoản đầu tư 500.000 USD. Hiệu ứng truyền thông cùng nguồn vốn mới giúp Coolmate tăng tốc. Năm 2021, doanh thu đạt 140 tỷ đồng, gấp 3,5 lần năm trước.

Sau đó, startup tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất, hợp tác với nhiều nhà máy tại miền Bắc và TP.HCM, đồng thời triển khai chiến lược "sản xuất xanh" với cotton hữu cơ và tái chế nhựa PET thành sợi.

Năm 2022, Coolmate hoàn tất vòng Pre-Series A trị giá 1,1 triệu USD do STIC Ventures dẫn dắt; tiếp đó là vòng Series A trị giá 2 triệu USD (Access Ventures dẫn dắt, cùng Do Ventures, CyberAgent, DSG tham gia). Một số nguồn cho biết thêm có đợt rót vốn 2,3 triệu USD cuối năm. Doanh thu năm này đạt khoảng 290–293 tỷ đồng, gần gấp đôi thời điểm lên sóng Shark Tank.

Khủng hoảng, tái cấu trúc và cuộc thử nghiệm "đánh chuông ở xứ người"

Năm 2023, Coolmate đối diện giai đoạn khó khăn khi ban lãnh đạo thừa nhận "không đủ năng lực để giải bài toán dệt may quy mô lớn". Công ty buộc phải ngừng một số mã hàng, tạm dừng hợp tác với nhà cung cấp cũ, thậm chí chấp nhận "đứt hàng" khoảng 3 tháng để tái cấu trúc quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Sau quá trình cải tổ, Coolmate trở lại với nền tảng vận hành bài bản hơn. Giai đoạn 2024–2025, doanh nghiệp hoàn thiện hai hub tại Hà Nội và TP.HCM với tổng diện tích khoảng 3.000 m², quy mô hơn 100 nhân sự, bao gồm văn phòng, kho và trung tâm vận hành logistics.

Từ danh mục hơn 20 sản phẩm cơ bản cho nam giới như áo thun, đồ lót, đồ mặc nhà, quần short, Coolmate mở rộng sang đồ thể thao, bao gồm dòng sản phẩm cho chạy bộ và Pickleball. Tháng 3/2025, hãng ra mắt bộ sưu tập thể thao nữ Women's Active Wear, đánh dấu bước tiến vào phân khúc nữ giới.

Đầu năm 2025, hãng cũng thử nghiệm đưa sản phẩm đầu tiên sang Mỹ, phân phối qua nền tảng Amazon. Sau 6 tháng, Coolmate đạt mốc 1 triệu đô doanh số đầu tiên tại Mỹ. Sản phẩm tất thể thao của Coolmate trở thành sản phẩm Best Seller trên Amazon Mỹ với hơn 25.000 đơn hàng mỗi tháng. Đây được xem là bàn đạp cho mục tiêu đưa doanh thu quốc tế chiếm 50% tổng doanh thu vào năm 2030, trước mắt tại Mỹ và Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan.

Năm 2025, Coolmate phục vụ 1,2 triệu khách hàng. Theo thống kê nội bộ, nếu xếp toàn bộ khách hàng năm 2025 thành một hàng, hàng người đó có thể kéo dài 600 km, từ Hà Nội đến Huế. Trung bình cứ mỗi 5,5 giây lại có một sản phẩm được giao đến tay người tiêu dùng. Tổng cộng năm qua, hãng bán hơn 5,7 triệu sản phẩm.

Startup cho biết nguồn vốn huy động được trong năm 2025 sẽ dùng cho ba hướng chiến lược: mở rộng sang nữ giới (Go Women), phát triển bán hàng trực tiếp (Go Offline) và mở rộng quốc tế.

Mới đây, trong thư chúc tết gửi toàn thể khách hàng, CEO Phạm Chí Nhu cho biết anh hiểu rằng khách hàng ủng hộ sản phẩm Coolmate không chỉ vì sản phẩm tốt, giá thành hợp lý, mà ở đó còn là một niềm tin, và sự gửi gắm về "một thương hiệu thời trang Việt Nam có thể vươn xa, và mang lại sự tự hào cho người Việt, giống như người Nhật với Uniqlo, người Đức với Adidas, và người Mỹ với Nike".

Vị CEO trẻ cũng thừa nhận trong năm qua vẫn còn nhiều thiếu sót như sản phẩm vẫn còn nhiều vấn đề, đơn hàng vẫn sẽ bị giao chậm hay vận hành chưa nhất quán...vì thế đội ngũ Coolmate luôn trong tâm thế lắng nghe, phân tích các phản hồi của khách hàng và có phương án cải tiến liên tục.

"Coolmate không cố gắng để trở lên tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để tốt hơn mỗi ngày", CEO Phạm Chí Nhu khẳng định.



