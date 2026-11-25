N.M.T. (SN 1986), được biết đến với tên gọi T.T.D đã nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi đăng tải liên tiếp các video trò chuyện với nhân chứng vụ nổ nghiêm trọng ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội).

Mới đây, N.M.T. (SN 1986), được biết đến với tên gọi T.T.D - nhà sáng lập kiêm CEO thương hiệu quán ăn nổi tiếng - nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi liên tục đăng tải các video ghi lại cuộc trò chuyện với nhân chứng vụ nổ nghiêm trọng trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội).

Theo đó, trên kênh TikTok cá nhân có khoảng 948.8k người theo dõi, ông T. chia sẻ nhiều đoạn video phỏng vấn, trò chuyện với những người có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ. Nội dung các video xoay quanh diễn biến sự việc và lời kể của những người chứng kiến.

Loạt video liên quan đến vụ nổ tại khu phố Nguyễn Văn Tuyết thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Phụ đề video hiện dòng chữ "hahaha" khiến nhiều người xem cảm giác sự thiếu phù hợp trước trong bối cảnh vụ việc đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh chụp màn hình)

Tài khoản của T. có số lượng người theo dõi lớn (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cách thể hiện trong một số video khiến nhiều người xem không đồng tình.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc biên tập, sử dụng âm thanh phụ họa và phụ đề mang tính hài hước trong bối cảnh vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là thiếu phù hợp, thậm chí tạo cảm giác cười cợt trước nỗi đau của các nạn nhân và gia đình.

Một tài khoản mạng xã hội bày tỏ: “Sự việc sáng nay là sự việc hết sức nghiêm trọng và thương tâm vì đã có vài gia đình mất đi người thân, những người còn khỏe mạnh ngày hôm qua giờ đã không còn, vậy mà anh edit video, âm thanh phụ họa cỡ đó? Cười cợt, phụ đề 'hahaha'?”.

Người này cũng đặt câu hỏi về việc kênh TikTok đăng tải liên tiếp nhiều video liên quan đến vụ việc với cách thể hiện giống các vlog khám phá, trải nghiệm.

Một tài khoản khác cho biết ban đầu chỉ xem một video và cảm thấy cách trò chuyện với nhân chứng chưa phù hợp với tính chất nghiêm trọng của vụ nổ. Tuy nhiên, người này bất ngờ khi phát hiện có thêm nhiều video cùng chủ đề được đăng tải.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng thái độ thể hiện trong các đoạn clip chưa tương xứng với hoàn cảnh, khiến họ không muốn tiếp tục theo dõi nội dung.

Những phản ứng trên xuất hiện trong bối cảnh vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, vụ việc ghi nhận tổng cộng 16 nạn nhân.

Đến tối 24/11, một nạn nhân sinh năm 2002 đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 7. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tích cực cứu chữa, người này không qua khỏi. Hiện còn 9 bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Hiện trường sự việc (Ảnh: NXH)

Trước đó, khoảng 8h ngày 24/11, tại một căn nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ nổ bình gas kèm theo sập nhà, khiến nhiều người thương vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cùng các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để tổ chức cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân.

Các nạn nhân được đưa đến điều trị tại 4 cơ sở y tế, gồm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, Công an TP Hà Nội xác định ban đầu có thể do rò rỉ khí gas. Khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, khi gặp nguồn nhiệt thích hợp đã gây cháy, nổ hỗn hợp khí.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định căn nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Đây là khu vực liên quan đến vụ nổ đang được lực lượng chức năng tập trung làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh các tình tiết liên quan.