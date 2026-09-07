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CEO NVIDIA Jensen Huang chúc mừng OpenAI, nói AGI đã đến: Không quên nhắc mọi người GPT-6 được huấn luyện trên chip AI nào

Nguyễn Hải
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Tuyên bố AGI đã đến chỉ là nhận định cá nhân của ông Jensen Huang, trong khi đó các chuyên gia vẫn đang bất đồng về điều này.

CEO NVIDIA Jensen Huang vừa gửi lời chúc mừng OpenAI sau khi công ty ra mắt GPT-6 Astra, đồng thời đưa ra một tuyên bố gây chú ý: “AGI đã đến”. Đáng chú ý, trong cùng bài đăng, ông Huang không quên nhấn mạnh GPT-6 Astra được huấn luyện trên hơn 100.000 hệ thống NVIDIA Grace Blackwell NVLink72.

Trong bài đăng trên X ngày 6/9, ông Huang viết: “GPT-6 Astra, trained on ~100K+ NVIDIA Grace Blackwell NVLink72. From ChatGPT to o1 to Astra in 4 years.” Sau đó, CEO NVIDIA tuyên bố: “AGI has arrived” và chúc mừng đội ngũ OpenAI. Cuối bài, ông tiếp tục tiết lộ 400.000 GPU NVIDIA sẽ sớm được đưa vào vận hành.

Điều đáng chú ý là OpenAI khi công bố GPT-6 Astra hôm 3/9 chỉ cho biết mô hình được huấn luyện trên hơn 100.000 GPU tại cơ sở Stargate ở Texas, chứ không nêu cụ thể loại GPU nào. Thông tin từ Jensen Huang vì vậy bổ sung một chi tiết quan trọng về phần cứng đứng phía sau thế hệ AI mới nhất của OpenAI.

Hơn 100.000 hệ thống Grace Blackwell đứng sau GPT-6 Astra

Grace Blackwell NVLink72 là nền tảng điện toán AI quy mô lớn của NVIDIA, được thiết kế để kết nối lượng lớn GPU và CPU thành một hệ thống thống nhất nhằm phục vụ các mô hình AI đòi hỏi năng lực tính toán rất cao.

Con số được ông Huang nhắc đến vì thế không đơn giản là hơn 100.000 GPU riêng lẻ. Ông nói GPT-6 Astra được huấn luyện trên khoảng 100.000 hệ thống NVIDIA Grace Blackwell NVLink72. Đây là một cách nhấn mạnh quy mô hạ tầng tính toán khổng lồ mà OpenAI cần để phát triển mô hình mới.

Bản thân OpenAI cũng mô tả Astra là mô hình mạnh nhất mà công ty từng triển khai rộng rãi, với năng lực nổi bật trong sử dụng máy tính, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, khoa học và nhiều công việc chuyên môn.

Ông Jensen Huang với một chip AI Grace Blackwell trên tay và một dàn máy chủ GB200 NVLink72 bên cạnh. Kích thước khổng lồ của Grace Blackwell có lẽ là lý do nó được gọi là "GPU Shield" (Lá chắn GPU)

Điểm gây chú ý nhất trong bài đăng của ông Huang lại là bốn chữ “AGI has arrived”.

AGI, hay trí tuệ nhân tạo tổng quát, là khái niệm dùng để chỉ những hệ thống có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ trí tuệ ở mức tương đương hoặc vượt con người. Tuy nhiên, hiện chưa có một định nghĩa hay tiêu chuẩn duy nhất được toàn ngành công nhận để xác định chính xác thời điểm AGI xuất hiện.

OpenAI cũng đang mô tả GPT-6 Astra như một bước tiến vào “kỷ nguyên AGI”. Chủ tịch Greg Brockman cho rằng vài năm nữa, con người có thể nhìn lại thời điểm hiện tại và coi đây là lúc AGI bắt đầu.

Mặc dù vậy, nhận định trên vẫn chỉ là của cá nhân ông Jensen Huang, chưa hoàn toàn nhận được sự đồng thuận từ giới nghiên cứu. Một số chuyên gia AI đã phản bác cách gọi này, cho rằng chưa có bằng chứng và định nghĩa đủ rõ ràng để khẳng định AGI đã xuất hiện.

Tags

Greg Brockman

Jensen Huang

Nvidia

AGI

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