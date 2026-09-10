CEO Apple John Ternus cho rằng nhiều smartphone gập hiện nay tạo cảm giác như hai chiếc điện thoại được ghép vào nhau vụng về. Với iPhone Duo, Apple lựa chọn hai màn hình cùng tỷ lệ, camera ẩn và trải nghiệm nằm giữa iPhone với iPad.

Apple chính thức giới thiệu iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng. Thay vì xem sản phẩm như hai chiếc iPhone đặt cạnh nhau, Apple bắt đầu với trải nghiệm gần giống iPad, sau đó thu nhỏ nó vào một thiết bị có kích thước tương đương cuốn hộ chiếu.

“Các hãng khác đã tạo ra những chiếc điện thoại gập có cảm giác giống hai chiếc điện thoại bị ghép vào nhau một cách vụng về”, CEO mới của Apple, John Ternus, nhận xét khi giới thiệu iPhone Duo.

Phát biểu này phần nào thể hiện cách Apple muốn định vị sản phẩm. iPhone Duo không chỉ là một chiếc iPhone có thể mở rộng màn hình, mà được thiết kế như một thiết bị mới với giao diện, ứng dụng và cách tương tác riêng.

Apple chính thức giới thiệu iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên trong lịch sử iPhone. Ảnh: Apple.

Khi đóng lại, iPhone Duo sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch. Apple cho biết diện tích hiển thị của màn hình này tương đương khoảng 90% iPhone 18 Pro, đủ để thực hiện các tác vụ thông thường bằng một tay.

Thiết bị có kích thước gần bằng một cuốn hộ chiếu và được Apple mô tả là thoải mái khi cầm. Màn hình ngoài tương đối nhỏ cũng giúp tổng thể máy gọn hơn so với nhiều điện thoại gập dạng cuốn sách trên thị trường.

Khi mở ra, người dùng có một màn hình liền mạch 7,6 inch, lớn hơn 80% so với màn hình của iPhone 18 Pro. Đây cũng là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

iPhone Duo chuyển từ một thiết bị nhỏ gọn khi đóng sang không gian hiển thị rộng hơn khi mở. Ảnh: Apple.

Apple cho biết hãng bắt đầu quá trình phát triển bằng câu hỏi làm thế nào để đưa trải nghiệm giống iPad vào một chiếc điện thoại mỏng và có thể gập lại. Điều đó yêu cầu cả phần cứng lẫn phần mềm phải được thiết kế đồng thời, thay vì chỉ kéo giãn giao diện iPhone hiện tại lên màn hình lớn hơn.

iOS 27 vì vậy được xây dựng lại cho hai trạng thái màn hình của iPhone Duo. Ứng dụng có thể tự điều chỉnh giữa màn hình ngoài và màn hình trong, tận dụng không gian hiển thị lớn hơn và hỗ trợ đa nhiệm.

Người dùng có thể mở hai ứng dụng cạnh nhau, kéo nội dung giữa các cửa sổ hoặc sử dụng bố cục phù hợp hơn với màn hình rộng.

Quá trình chuyển đổi giữa trạng thái mở và đóng phải liền mạch, hoàn toàn trực quan”, Apple cho biết. Để đạt được điều đó, màn hình ngoài và màn hình trong của iPhone Duo sử dụng cùng tỷ lệ khung hình. Nhờ vậy, nội dung và bố cục ứng dụng có thể chuyển đổi tự nhiên giữa hai màn hình, hạn chế tình trạng thay đổi tỷ lệ hoặc sắp xếp lại giao diện một cách đột ngột.

Đây là điểm Apple muốn dùng để phân biệt iPhone Duo với cách ghép hai giao diện điện thoại thông thường trên cùng một thiết bị.

Nếp gấp gần như không thể nhận thấy

Một trong những vấn đề Apple dành nhiều thời gian xử lý là nếp gấp ở giữa màn hình. Hãng gọi đây là yếu tố có thể gây mất tập trung trên những thiết bị gập hiện nay.

Apple ứng dụng công nghệ màn hình Nano Texture từng xuất hiện trên các dòng Mac và iPad cao cấp. Theo công ty, cách xử lý này giúp nếp gấp trên iPhone Duo trở nên gần như không thể nhận thấy trong quá trình sử dụng.

Bên dưới màn hình là hệ thống bản lề gồm hơn 100 linh kiện nhỏ. Cơ chế này có nhiệm vụ phân bổ lực khi đóng mở, giữ cho hai nửa thiết bị thẳng hàng và hạn chế tác động lên khu vực màn hình gập.

Bản lề cho phép iPhone Duo hoạt động ở nhiều góc mở. Ảnh: Apple.

Khi mở hoàn toàn, Apple tuyên bố iPhone Duo là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Để đạt được độ mỏng này, hãng đưa không chỉ camera mà cả một số thành phần quan trọng khác vào cụm camera dạng thanh ở mặt sau.

Thiết kế đó giúp giải phóng không gian bên trong hai nửa thân máy, đồng thời tạo thêm diện tích cho pin và hệ thống bản lề.

Camera được giấu dưới màn hình

Camera trước trên màn hình trong được đặt bên dưới tấm nền, khiến nó gần như biến mất khi không sử dụng. Nhờ vậy, màn hình 7,6 inch không bị gián đoạn bởi Dynamic Island hoặc lỗ camera.

Camera dưới màn hình đặc biệt phù hợp khi người dùng xem phim, chơi game, đọc tài liệu hoặc chạy hai ứng dụng cạnh nhau. Toàn bộ khu vực hiển thị có thể được sử dụng cho nội dung, tạo cảm giác gần với một chiếc iPad thu nhỏ hơn là hai màn hình điện thoại đặt cạnh nhau.

Camera trước được giấu dưới màn hình, giúp không gian hiển thị 7,6 inch của iPhone Duo không bị gián đoạn bởi lỗ camera. Ảnh: Apple.

Apple sử dụng Touch ID tích hợp trong nút nguồn thay cho Face ID. Do iPhone Duo có thể được cầm theo nhiều hướng khác nhau, người dùng được phép đăng ký nhiều ngón tay để mở khóa thuận tiện hơn ở cả trạng thái đóng và mở.

Apple Pencil cũng sẽ được hỗ trợ trên iPhone Duo thông qua một bản cập nhật phát hành vào cuối năm. Bút có thể hoạt động trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong, phục vụ ghi chú, vẽ và chỉnh sửa tài liệu.

Hai màu, khung titanium và chip A20 Pro

iPhone Duo được sản xuất từ titanium cấp 5 với hai lựa chọn màu Sky White và Night Sky. Apple cho biết bộ khung có độ cứng cao, được thiết kế để chịu được việc đóng mở nhiều lần trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Mặt sau sử dụng Ceramic Shield, trong khi mặt trước được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2. Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 - một thông số đáng chú ý đối với sản phẩm có bản lề và màn hình gập.

Bên trong iPhone Duo là A20 Pro, cùng dòng chip được trang bị cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hiệu năng của con chip này sẽ đóng vai trò quan trọng khi thiết bị chạy nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc xử lý giao diện trên màn hình lớn.

Với iPhone Duo, Apple không chỉ bổ sung thêm một kiểu dáng vào dòng iPhone. Hãng đang cố gắng xây dựng trải nghiệm nằm giữa iPhone và iPad, trong một thiết bị có thể gập gọn và sử dụng bằng một tay khi cần. Tất nhiên, những cải tiến này cũng gần như bắt buộc khi Apple đã chậm chân hơn nhiều đối thủ trên thị trường điện thoại gập và cần đưa ra lý do đủ thuyết phục cho sự xuất hiện muộn của mình.