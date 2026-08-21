Cee Dương đoạt á quân 1 Nghệ sĩ Trang điểm Tài năng 2026

Đêm chung kết Nghệ sĩ Trang điểm Tài năng 2026 tối 20/8 khép lại với chiến thắng của Bảo Phúc, trong khi Cee Dương giành danh hiệu á quân 1 sau hành trình nổi bật ở các thử thách Fantasy.

Đêm chung kết Nghệ sĩ Trang điểm Tài năng 2026 (The M.U.A) diễn ra tối 20/8 với sự tranh tài của các thí sinh ở chặng cuối cuộc thi. Bảo Phúc giành ngôi quán quân, Cee Dương nhận danh hiệu á quân 1. Vokxy và Jack Đô Đô cùng đạt á quân 2.

Cee Dương (tên đầy đủ Mai Ngọc Dương, sinh năm 1998) thuộc đội Thanh Liêm - quán quân Nghệ sĩ Trang điểm tài năng 2024. Sau khi được xướng tên ở vị trí á quân 1, nữ makeup artist cho biết cô "vỡ òa và rất xúc động" bởi kết quả là sự ghi nhận cho thời gian, công sức và tâm huyết dành cho cuộc thi. Trước chung kết, cô kỳ vọng đạt thành tích tốt nhưng không nghĩ chắc chắn mình sẽ có mặt ở vị trí này.

"Trong cuộc thi có rất nhiều thí sinh giỏi, mỗi người đều có màu sắc và thế mạnh riêng. Vì vậy, khi nghe tên mình ở vị trí á quân với em đó vừa là niềm vui, vừa là một dấu mốc rất đáng nhớ", Cee Dương nói.

Cee Dương bên tác phẩm của mình.

Tham gia cuộc thi sau khoảng ba năm theo nghề, Cee Dương xem The M.U.A 2026 là cơ hội thử thách giới hạn và tìm kiếm màu sắc cá nhân. Các bài thi cũng đặt cô vào áp lực phải phát triển ý tưởng, hoàn thiện tác phẩm trong thời gian giới hạn và trình bày trước ban giám khảo.

Với những phần thi Fantasy, cô phải tự thực hiện nhiều công đoạn từ lên ý tưởng, thiết kế, makeup đến tạo hình và hoàn thiện các chi tiết. Theo Cee Dương, trải nghiệm này giúp cô nhận ra một makeup artist không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh sân khấu.

Một trong những dấu ấn cô nhắc đến sau cuộc thi là tác phẩm "Hỏa Long Ma Vương – Tái sinh từ nham thạch". Cee Dương tự lên ý tưởng, thực hiện makeup, tạo hình, làm cánh, trang phục và hoàn thiện các chi tiết của tác phẩm.

Với cô, bài thi không chỉ là một phần tranh tài mà còn là cách thể hiện quan niệm về nghề: khi người làm nghề nghiêm túc với ý tưởng và dành đủ tâm huyết, kỹ thuật makeup có thể trở thành một tác phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Cạnh tranh tại mùa giải năm nay, theo Cee Dương diễn ra mạnh nhưng theo hướng tích cực. Việc quan sát những tác phẩm có cá tính riêng của các thí sinh khác khiến cô thay đổi cách nhìn về công việc mình theo đuổi.

"Em học được là mình không nên chỉ nhìn người khác để so sánh mà phải tập trung tìm ra 'chất riêng' của bản thân", cô nói.

Sau cuộc thi, Cee Dương cho rằng makeup không chỉ dừng ở việc làm đẹp mà còn là một loại hình nghệ thuật đòi hỏi tư duy, cảm xúc và khả năng kể chuyện. Đây cũng là lý do cô muốn tiếp tục trau dồi nhiều phong cách từ beauty, bridal, fashion đến makeup nghệ thuật, Fantasy và tạo hình.

Cee Dương nhận giải á quân 1.

Bên cạnh chuyên môn, nữ makeup artist cho biết cô học được từ đội trưởng Thanh Liêm tinh thần kỷ luật, sự nghiêm túc với nghề và cách đưa một ý tưởng trở thành tác phẩm hoàn chỉnh. Hành trình tại chương trình cũng giúp cô cải thiện khả năng làm việc dưới áp lực và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.

Cee Dương cho biết danh hiệu á quân 1 không phải đích đến. Trước mắt, cô muốn tiếp tục xây dựng hình ảnh một makeup artist chuyên nghiệp, có màu sắc riêng. Về lâu dài, cô hướng tới việc đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm với những người trẻ yêu nghề và mở rộng cơ hội làm việc trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và các chương trình lớn.

Đêm chung kết có sự tham gia của ban giám khảo gồm makeup artist Hồ Thiên Tuấn – Trưởng Ban giám khảo, nhà thiết kế Chung Thanh Phong, ca sĩ Nhật Kim Anh, body painting artist Hoa Nguyễn, hair stylist Công Định Đỗ và makeup artist Tân Minh Võ.

Nghệ sĩ Trang điểm Tài năng do nghệ sĩ Hồ Khanh và Hồ Thiên Tuấn đồng sáng lập, hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt có chuyên môn và cá tính trong lĩnh vực trang điểm. Chương trình cũng tạo cơ hội để các thí sinh thể hiện kỹ năng, tư duy thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân qua những thử thách thực tế.