CĐV Trung Quốc: “LĐBĐ Malaysia đã tạo ra trò hề; tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng”

Vụ lùm xùm liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch của LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của FAM, nhiều phương tiện truyền thông cũng công kích hành động của LĐBĐ Malaysia.

Trang Daily Mirror (Anh) đã dùng từ “bê bối” để nói về vụ lùm xùm tại Malaysia. Hãng truyền thông này thuật lại vụ việc trong bài viết có tiêu đề “FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của Malaysia trong vụ bê bối làm giả”.

“Cuộc điều tra của FIFA cho thấy không ai trong số Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca hay Joao Brandao Figueiredo - những người đã giúp Malaysia giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6 tại vòng loại Asian Cup - có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra tại quốc gia này” - Daily Mirror viết.

Trang Keir Radnedge cũng dùng từ “bê bối” để nói về vụ lùm xùm của Malaysia: “FIFA xác nhận phạt tiền và cấm thi đấu trong vụ bê bối làm giả ở Malaysia”.

Truyền thông quốc tế để lại nhiều bình luận về vụ lùm xùm của LĐBĐ Malaysia.

Tại Trung Quốc, nhiều trang tin của đưa tin việc FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Trên trang Sport.Ifeng, một số độc giả từ Trung Quốc đã chỉ trích hành động của FAM:

-“Hành động của LĐBĐ Malaysia thật sự giống như trò hề. Vì lợi ích, họ thậm chí còn làm giả giấy tờ cho các cầu thủ nhập tịch. Giờ hãy xem chuyện gì đã xảy ra - đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ, và cả bảy cầu thủ nhập tịch đều bị cấm thi đấu một năm và bị phạt tiền. Họ chỉ tự chuốc lấy rắc rối. Nói xem, chẳng phải điều này thật vô lý sao?” – một người hâm mộ Trung Quốc bình luận.

Một CĐV khác bình luận trên Sport.Ifeng: “Khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ không phải là nhỏ. Liệu LĐBĐ Malaysia có đang lãng phí số tiền này không?”.

Trong khi đó, trên trang Dongqiudi, một người hâm mộ Trung Quốc để lại bình luận: “Tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng trước Malaysia. LĐBĐ Malaysia nên xấu hổ với hành động của mình”.

Trên trang 163, một CĐV tại Trung Quốc bình luận: “Hãy coi đây là một trò đùa. Tuyển Malaysia sẽ không bao giờ tiến bộ được”.