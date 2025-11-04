Phóng viên Malaysia: “Asian Cup chỉ còn là ký ức, đội tuyển Malaysia sẽ bị phạt gấp đôi”

Theo thông báo chính thức từ FIFA, đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia đã bị bác bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc LĐBĐ châu Á (AFC) đã sẵn sàng đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia.

Phóng viên người Malaysia Zulhelmi Zainal Azam nhận định về nguy cơ dành cho LĐBĐ và đội tuyển Malaysia: "Asian Cup chỉ còn là ký ức, đội tuyển Malaysia sẽ không chỉ bỏ lỡ Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia mà có thể bị phạt gấp đôi. Đội tuyển thậm chí có nguy cơ không được phép tham gia vòng loại kỳ Asian Cup tiếp theo, tức Asian Cup 2031, tương tự như cách AFC từng phạt tuyển Timor Leste”.

Đội tuyển Malaysia sẽ phải nhận án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á

Trang Stadium Astro (Malaysia) phân tích kỹ hơn: “Vào năm 2017, đội tuyển Timor Leste đã bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2023 do bị AFC trừng phạt. Nguyên nhân vì 9 cầu thủ nhập tịch của họ không nộp được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến nơi sinh khi tham gia vòng loại Asian Cup 2019. Đội tuyển Timor Leste cũng bị hủy bỏ kết quả và trừ điểm trong tất cả 29 trận đấu do AFC quản lý.

Ngoài ra, Tổng Thư ký LĐBĐ Timor Leste (FFTL), Amandio de Araujo Sarmento, đã bị đình chỉ hoạt động bóng đá trong 3 năm vì liên quan đến quá trình làm giấy tờ.

Nếu áp dụng hình phạt tương tự, đội tuyển Malaysia sẽ không được dự vòng loại Asian Cup 2031 và chỉ có thể trở lại vào giải đấu năm 2035”.

Thời điểm hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang chờ văn bản chi tiết của quyết định bác đơn kháng cáo từ FIFA. Cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia đã tuyên bố sẽ bổ sung hồ sơ để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).