Trái với mọi dự đoán, chủ nhà U22 Thái Lan đã không triệu tập bất cứ cầu thủ nhập tịch nào trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho SEA Games 33. Trước đó, 2 cái tên Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell được dư luận nhắc đến như là những niềm hi vọng lớn của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Erawan Garnier vừa gia nhập đội trẻ CLB Lens và từng khoác áo U22 Thái Lan tại giải U23 châu Á 2024. Còn Jude Soonsup-Bell là cựu tiền đạo Chelsea và mới chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch để khoác áo các đội tuyển Thái Lan.

Jude Soonsup-Bell sẽ không dự SEA Games 33

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết LĐBĐ Thái Lan không chắc chắn có thể thuyết phục các CLB chủ quản cho phép Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell thi đấu SEA Games 33. Bởi SEA Games vốn không nằm trong lịch thi đấu quốc tế FIFA Days. Chính vì thế, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul quyết định đặt niềm tin vào các cầu thủ thi đấu trong nước và tại Đông Nam Á.

Danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33 Thủ môn: Narongsak Nuangwongsa (Ayutthaya United), Chomphat Boonlert (Pattaya United), Siraseat Ekprathumchai (Chainat Hornbill), Sarawat Phosaman (Songkhla FC), Sirasut Wongruenkham (Chiangrai United). Hậu vệ: Vision Inaram (True Bangkok United), Attapol Saengthong (Nakhon Pathom United), Bukkoree Lemdee (Nakhon Ratchasima Mazda FC), Thanachai Natthanakul (Nakhon Si United), Jonas Yosaran Schwabe (Bangkok FC), Chanaphach Buaphan, Waris Chuthong, Nathan James, Chanon Thamma (BG Pathum United), Singha Marasa (Buriram United), Phichitchai Siankrathok, Saphon Noiwong (Police Tero FC), Phon-ek Maneekorn (PT Prachuap FC), Teerkwin Chansri (Muangthong United), Kittiphat Kulpha (Rayong FC), Thawatchai Inprakhon (Chiangrai United), Phattharaphon Sukasikit, Chaiphon Auton (Sukhothai FC). Tiền vệ: Patipanchai Phothap (Chainat Hornbill), Sittha Bunla (Port FC), Yoskorn Natsit, Worarit Mungkune (Khon Kaen United), Siraphop Wandee (Chonburi FC), Natthapong Chueakamut (Nakhon Pathom United), Ratthasat Bangsungnoen (Nakhon Ratchasima Mazda FC), Thanakrit Chotmuangpak (Buriram United), Songkramsamut Namphueng (Police Tero FC), Jittipat Wasungnoen (PT Prachuap FC), Khokkhana Kamyok (Muangthong United), Seksan Ratri (Rayong FC), Nanthipat Jaimun (Chiangrai United). Tiền đạo: Natthakit Phosri (Port FC), Tontawan Puntamunee (Chonburi FC), Nopparat Promiam (True Bangkok United), Phuwanet Thongkui (Thaplueang United), Thitiphut Ekkoranpong (Nakhon Pathom United), Teeraphat Pruethong (BG Pathum United), Chawalwit Saelao (Prime Bangkok), Jehanafi Mama, Iklas Sanron, Phanthamit Praphan (PT Prachuap FC), Chin-ngern Phutanyang, Chinawat Prachuapmon (Chiangrai United), Thanawut Phothchai (Nongbua Pitchaya FC), Yoskorn Burapha (Hougang United – Singapore).

Việc 2 cầu thủ nhập tịch chất lượng không thể góp mặt cùng U22 Thái Lan có thể coi là tin vui dành cho các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Indonesia, Malaysia. Dù vậy, ở một góc nhìn khác, giới chuyên môn cũng đưa ra những cảnh báo với U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik.

Ngoài lý do khách quan từ quy định FIFA, việc U22 Thái Lan không triệu tập các nhân tố nhập tịch cho thấy sự tự tin vào dàn cầu thủ trong nước. Voi chiến vẫn luôn là thử thách cực lớn phải vượt qua nếu muốn giành HCV SEA Games.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U22 Thái Lan dù chỉ giành HCĐ nhưng trên thực tế không thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức. Tới vòng loại U23 châu Á 2026, U22 Thái Lan cùng với U22 Việt Nam là 2 đại diện hiếm hoi của Đông Nam Á giành vé vào VCK.

Môn bóng đá nam SEA Games diễn ra từ 3/12 đến 18/12, các đội sử dụng đội hình U22 và không có suất cho cầu thủ quá tuổi. Dưới đây là danh sách các bảng đấu:

Bảng A: Thái Lan, Campuchia, Timor Leste

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore