Báo Singapore: “Khả năng rất cao ĐT Việt Nam và Nepal sẽ được xử thắng trước Malaysia”

Ngày 3/11, FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) liên quan tới bê bối nhập tịch ở ĐTQG. Theo kế hoạch của FAM, họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Hãng truyền thông nổi tiếng của Singapore, The Straits Times vừa đăng bài viết khá dài nói về động thái kháng cáo của FAM. Bài viết đặt tiêu đề: “FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của FAM về cầu thủ nhập tịch, nhưng liệu Malaysia có nên tiếp tục đấu tranh nữa không?”. Bài viết này không tán thành việc FAM theo đuổi việc kháng cáo, bởi nó có thể khiến tổ chức này phải hứng chịu thêm nhiều sự chỉ trích từ cả dư luận trong nước lẫn quốc tế.

“Quyết định kháng cáo của FAM đã bị một số người hâm mộ chế giễu, họ chỉ trích động thái này là lãng phí nguồn lực khi mà nguồn phân bổ vốn đã eo hẹp” - The Straits Times viết.

Hãng truyền thông của Singapore tiếp tục đưa tin: “Tun Raus, người đứng đầu ngành tư pháp Malaysia từ năm 2017 đến năm 2018, cho biết vào ngày 3/11 rằng cuộc điều tra và báo cáo sẽ hoàn tất trong vòng sáu tuần. Nhưng các nhà lãnh đạo phe đối lập vẫn không ngừng chỉ trích , thay vào đó họ kêu gọi đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution và Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Hannah Yeoh nên từ chức”.

Theo kế hoạch, FAM sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS.

The Straits Times cũng trích lại phát biểu của nghị sĩ đối lập Syahir Sulaiman đăng trên X ngày 4/11: “Đây là một vụ bê bối nghiêm trọng không chỉ khiến những người hâm mộ thất vọng mà còn khiến tất cả chúng ta phải xấu hổ”.

Hãng truyền thông của Singapore tiếp tục bình luận: “Trong khi FAM có thể thực hiện bước tiếp theo với CAS, không phải ai cũng tin rằng họ nên thực hiện động thái này”.

Trong phần cuối, The Straits Times đưa ra dự đoán rằng nhiều khả năng FAM sẽ tiếp tục thất bại khi kháng cáo lên CAS, và “Hổ Mã Lai” dễ bị xử thua tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

“Nhiều bình luận cho rằng việc FAM đưa vụ việc ra CAS cũng sẽ mở đường cho tuyển Việt Nam và Nepal. Tại CAS, khả năng cao là FAM sẽ thua. Ở vòng loại Asian Cup, khả năng cao là Việt Nam và Nepal sẽ thắng. Vậy nên, hãy để thời gian quyết định số phận của FAM”.