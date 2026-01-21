HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CĐV Đông Nam Á vẫn tự hào, động viên U23 Việt Nam

Quốc An |

CĐV Đông Nam Á đồng loạt lên tiếng khích lệ U23 Việt Nam khi thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á.

CĐV Đông Nam Á đã có nhiều phản ứng sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á tối 20-1.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương, sớm rời sân trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội để thủng lưới 2 bàn liên tiếp, rồi phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Lý Đức. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, U23 Việt Nam không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương và nhận thêm bàn thua, khép lại trận đấu với tỉ số 0-3.

Dù không vào chung kết, U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ CĐV Đông Nam Á. Người hâm mộ Indonesia, Thái Lan bày tỏ sự cảm thông, đánh giá cao hành trình ấn tượng của đội, đồng thời thừa nhận U23 Trung Quốc đã chơi vượt trội, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao.

CĐV Đông Nam Á vẫn tự hào, động viên U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Một số người hâm mộ Đông Nam Á gửi lời động viên: "Các bạn đã chiến đấu rất tốt, chỉ thiếu chút may mắn", "Một số CĐV quốc tế từng chế giễu chúng tôi khi thất bại, và mỉa mai Thái Lan bị loại từ vòng bảng, nhưng chính các đội này lại không thể vào vòng 16 đội như Việt Nam và Thái Lan"...

Một số khác thì vẫn gửi lời cảm ơn nỗ lực của U23 Việt Nam, và tự hào về hành trình, thành tích mà các thầy trò HLV Kim Sang-sik đạt được, đại diện cho Đông Nam Á.

Dù vậy, một số khác gửi những lời chế giễu, như cho rằng Việt Nam chỉ có thể vô địch vào 2096,....

Với trận thua này, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc lúc 22 giờ ngày 23-1.

