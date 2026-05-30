Theo truyền thông Trung Quốc, quả của một cây vải cổ thụ 1816 năm tuổi tại làng Lộc Đoạn, thành phố Mậu Danh (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) được đưa lên sàn thương mại điện tử đấu giá đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn.

Theo tìm hiểu, đây là một trong những cây vải lâu đời nhất còn tồn tại tại Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là cây ăn quả, những cây vải này còn mang giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa miền Nam Trung Quốc.

Giá trị tăng vọt, mỗi quả đắt hơn “vàng”

Chủ nhân của cây vải cho biết, trước đây loại quả này chỉ có giá khoảng 10 - 20 NDT/ kg (khoảng 38.000 - 77.000 VNĐ). Tuy nhiên, nhờ độ hiếm và danh tiếng ngày càng lan rộng, hiện nay giá đã tăng vọt lên hơn 1000 NDT (3,8 triệu VNĐ) mỗi quả.

Trước đó, quyền thu hoạch toàn bộ cây từng được đấu giá lên tới 380.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Một số cây vải cổ khác tại địa phương còn đạt giá trị hàng triệu NDT mỗi mùa, cho thấy sức hút đặc biệt của loại “trái cây di sản” này.

Chủ cây chia sẻ: “Đây đúng là trồng cây cho đời sau hưởng, con cháu bây giờ đang được hưởng phúc từ tổ tiên”.

“Hóa thạch sống” của ngành trồng vải

Mậu Danh từ lâu được xem là “thủ phủ vải thiều” của Trung Quốc với lịch sử canh tác hơn 2.000 năm. Riêng khu vực này hiện có hàng nghìn cây vải cổ thụ, trong đó có nhiều cây trên 500 năm và hàng chục cây trên 1.000 năm tuổi.

Giới chuyên gia gọi những cây này là “hóa thạch sống” của ngành nông nghiệp, bởi chúng lưu giữ nguồn gen quý hiếm và phản ánh lịch sử phát triển lâu đời của cây vải.

Đặc biệt, nhiều cây cổ còn được quản lý như di sản: có hồ sơ riêng, mã nhận diện và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Một khu rừng vải cổ ở Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: local.cctv, One)

Năm 2026, sản lượng vải tại Quảng Đông được dự báo giảm khoảng 40% do ảnh hưởng thời tiết. Các giống cao cấp như Quế Vị hay Nhu Mễ Từ thậm chí giảm tới gần 80%.

Nguồn cung sụt giảm trong khi nhu cầu tăng cao khiến thị trường rơi vào tình trạng khan hiếm. Trong bối cảnh đó, những trái vải từ cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi càng trở nên đắt giá.

Loại quả gắn với lịch sử và văn hóa

Vải từ lâu đã gắn liền với văn hóa Trung Hoa, nổi tiếng qua điển tích Dương Quý Phi, người được cho là đặc biệt yêu thích loại quả này. Thời xưa, vải từ miền Nam Trung Quốc từng được vận chuyển hàng nghìn km để tiến cung, trở thành biểu tượng của sự xa xỉ.

Ngày nay, việc thưởng thức trái vải từ cây có tuổi đời hơn 1.800 năm được ví như “nếm thử lịch sử” - trải nghiệm hiếm có với bất kỳ loại nông sản nào trên thế giới.

Thông tin về cây vải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hài hước bình luận: “Đây là hương vị từ thời Tam Quốc, còn sớm hơn Dương Quý Phi hơn 500 năm, ai mà không muốn thử!”.

Không chỉ gây sốt online, những vườn vải cổ tại Mậu Danh còn trở thành điểm đến du lịch hút khách. Du khách có thể tham quan, tìm hiểu lịch sử và trực tiếp thưởng thức những quả vải “đắt đỏ nhất nhì thế giới” ngay tại vườn.