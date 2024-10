Thường xuân là loại cây leo, có khả năng bám vào tường, cột hay các vật thể khác để phát triển. Lá có hình trái tim hoặc bát quái đặc trưng, thường xanh quanh năm, mang lại cảm giác tươi mát cho không gian.

Loài cây này rất dễ trồng và chăm sóc, được biết đến với khả năng sinh trưởng mạnh mẽ trong nhiều điều kiện khác nhau. Vì vậy trong phong thủy, cây thường xuân tượng trưng cho sức sống bền bỉ, khả năng vượt qua khó khăn và thử thách. Việc trồng cây thường xuân trong nhà được cho là có thể mang lại năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ.

Cây thường xuân hợp mệnh gì?

Sự phát triển mạnh mẽ, bền bỉ của cây thường xuân khiến nó được gắn với những ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, được xem là loài cây mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng nói chung cho gia đình. Nhiều người thích trồng cây thường xuân để vừa làm cảnh, thanh lọc không khí vừa cầu bình an, may mắn.

Cây thường xuân, với những dây leo quấn quýt chằng chịt, cũng được coi là biểu tượng của sự gắn kết, tình cảm và đoàn kết trong gia đình. Niều người trồng cây này còn với mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà, mọi người hòa thuận và yêu thương nhau hơn.

Cây thường xuân hợp mệnh gì theo quan niệm phong thủy? (Ảnh: floraf)

Theo quan niệm phong thủy, ngũ hành tương sinh tương khắc, cây thường xuân hợp mệnh gì?

Mệnh Mộc

Cây thường xuân đặc biệt hợp với những người mệnh Mộc. Trong ngũ hành, mệnh Mộc đại diện cho cây cối, sự sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây thường xuân giúp tăng cường năng lượng cho những người mệnh Mộc, đồng thời mang lại sự thịnh vượng và sức khỏe.

Mệnh Thủy

Thủy cũng là một trong những mệnh tương hợp với cây thường xuân. Nước và cây cối thường có ảnh hưởng tương hỗ, nước giúp cây phát triển mạnh mẽ. Nhiều người mệnh Thủy trồng cây thường xuân với mong muốn cảm nhận sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mệnh Hỏa

Mặc dù cây thường xuân không phải là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho những người mệnh Hỏa, nhưng quan niệm phong thủy cho rằng việc trồng cây này cũng có thể mang lại lợi ích với họ nhờ khả năng điều hòa năng lượng, tạo sự cân bằng giữa các yếu tố trong ngôi nhà. Người mệnh Hỏa nên kết hợp cây thường xuân với các cây khác như kim ngân, bàng Sing để tối ưu hóa năng lượng phong thủy.

Mệnh Kim và mệnh Thổ

Người mệnh Kim và Thổ dù không hợp nhưng cũng có thể trồng cây thường xuân. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sự cân bằng trong không gian sống. Cây thường xuân có thể hỗ trợ cải thiện môi trường sống và tạo nên không gian xanh mát, nhưng không nên lạm dụng. Người mệnh Kim và Thổ nên phối hợp với các loại cây khác như vạn lộc, phú quý để cân bằng và nâng cao giá trị phong thủy.

Cây thường xuân leo lên những bức tường đem đến cảnh sắc tươi tắn, hài hòa. (Ảnh: Angela Newman)

Lợi ích của cây thường xuân

Cây thường xuân có khả năng lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại và bụi bẩn. Việc trồng cây trong nhà giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo không gian sống trong lành.

Màu xanh của cây thường xuân giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Nó mang lại cảm giác thư thái, giúp cải thiện tinh thần và sức khỏe tâm lý cho các thành viên trong gia đình.

Cây thường xuân không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn tạo ra một môi trường xanh mát, gần gũi với thiên nhiên. Việc tạo dựng không gian sống xanh giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự bình yên và hài hòa trong sinh hoạt.

(*) Nhiều thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.