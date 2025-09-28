HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Tiến Thắng/VTC News |

Cây phượng lâu năm trên phố Vũ Trọng Khánh (TP Hải Phòng) bị gãy ngang thân, đè trúng một người đi đường khiến nạn nhân phải nhập viện.

Lãnh đạo Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết, trưa 28/9, tại phố Vũ Trọng Khánh xảy ra vụ việc cây phượng lâu năm gãy ngang thân, đè trúng người đi đường.

Nạn nhân sau đó được người dân cùng cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo.

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng- Ảnh 1.

Người đàn ông bị cây phượng lâu năm gãy đổ đè trúng vào trưa 28/9.

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng- Ảnh 2.

Cây phượng bị đổ nằm chắn ngang lòng đường, lực lượng chức năng có mặt để cắt tỉa, đảm bảo việc lưu thông sớm trở lại bình thường. (Ảnh: Tiến Thắng)

Ghi nhận tại hiện trường, cây phượng có đường kính thân khoảng 50cm với cành lá xanh tốt nhưng bên trong thân đã bị mục ruỗng. Thân và cành cây choán kín lòng đường Vũ Trọng Khánh, một ô tô đỗ gần đó may mắn không bị đè trúng.

Thời điểm xảy ra sự việc, Hải Phòng xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi .

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng- Ảnh 3.

Cây phượng bị gãy có đường kính thân khoảng 50cm. (Ảnh: Tiến Thắng)

Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng- Ảnh 4.

Dù cành lá xanh tốt song phần thân cây đã mục ruỗng bên trong. (Ảnh: Tiến Thắng)

Người dân cho biết, cây phượng bị gãy đã có tuổi đời hàng chục năm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Gia Viên có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng chức năng và người dân cắt tỉa cành, giải tỏa lòng đường, giúp giao thông sớm trở lại bình thường.

