Một cây ngân hạnh cổ thụ ở Tây An đang thu hút du khách khi bước vào mùa lá vàng, mang theo giai thoại tình yêu từ hơn 1.000 năm trước.

Mỗi độ cuối thu, thành phố Tây An, Trung Quốc lại có một điểm đến khiến du khách háo hức chờ đợi. Đó không phải cung điện nguy nga hay một khu vườn rộng lớn, mà là cây ngân hạnh cổ thụ nằm trong khuôn viên chùa Cổ Quan Âm, dưới chân núi Chung Nam thuộc dãy Tần Lĩnh. Cây được cho là đã tồn tại khoảng 1.400 năm, chứng kiến biết bao đổi thay của vùng đất từng là kinh đô của nhiều triều đại Trung Hoa.

Điều khiến cây ngân hạnh này trở nên nổi tiếng không chỉ là tuổi đời hiếm có hay sắc vàng rực rỡ mỗi mùa thu, mà còn là giai thoại gắn với Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người chia sẻ câu chuyện rằng vị hoàng đế nhà Đường đã đích thân trồng cây để dành tặng người vợ của mình.

Dù chưa có sử liệu xác thực câu chuyện tình yêu ấy, hình ảnh một cây cổ thụ trải qua hơn một thiên niên kỷ vẫn khiến nhiều người xúc động. Nếu giai thoại là điều được thời gian thêu dệt, thì vẻ đẹp của cây ngân hạnh giữa sân chùa cổ lại là điều du khách có thể tận mắt chứng kiến.

Cây ngân hạnh nghìn năm và giai thoại tình yêu của vị hoàng đế nhà Đường

Chùa Cổ Quan Âm nằm ở khu vực Trường An, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Theo tư liệu giới thiệu về di tích, ngôi chùa được xây dựng từ năm Trinh Quán thứ hai, tức năm 628, dưới triều Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Cây ngân hạnh trong sân chùa cũng được cho là có tuổi đời khoảng 1.400 năm và đã được đưa vào danh mục bảo vệ cây cổ thụ của Trung Quốc.

Theo truyền thuyết địa phương, chính Đường Thái Tông đã trồng cây ngân hạnh này. Về sau, câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội với tình tiết lãng mạn hơn: Hoàng đế trồng cây vì Trưởng Tôn Hoàng hậu, người bạn đời gắn bó với ông từ thuở trẻ.

Trưởng Tôn Hoàng hậu là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhà Đường, được nhắc đến bởi sự hiểu biết, đức độ và vai trò bên cạnh Đường Thái Tông. Bà qua đời năm 636, khi mới ngoài 30 tuổi. Cuộc hôn nhân của hai người cũng trở thành chất liệu cho nhiều câu chuyện lịch sử và tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa lịch sử và truyền thuyết. Hiện chưa có chứng cứ đáng tin cậy xác nhận Đường Thái Tông đích thân trồng cây ngân hạnh này, càng chưa có cơ sở để khẳng định ông trồng cây riêng cho Trưởng Tôn Hoàng hậu. Chi tiết ấy chủ yếu được lưu truyền qua các câu chuyện dân gian và nội dung trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, sức hấp dẫn của cây ngân hạnh vẫn không hề giảm đi. Có lẽ bởi giữa một thế giới luôn đổi thay, sự tồn tại bền bỉ của một cây cổ thụ đã đủ gợi lên cảm giác đặc biệt. Những người từng sống dưới triều Đường đã trở thành nhân vật trong sách sử, những công trình cổ xưa có thể đã được xây lại nhiều lần, nhưng cây ngân hạnh vẫn tiếp tục đâm chồi, thay lá qua từng mùa.

Mỗi năm chỉ một lần, cây ngân hạnh biến cả sân chùa thành tấm thảm vàng

Điều khiến hàng nghìn du khách tìm đến chùa Cổ Quan Âm chính là khoảnh khắc cây ngân hạnh chuyển sang màu vàng rực rỡ vào cuối thu.

Khác với những hàng ngân hạnh thường thấy trên đường phố, cây cổ thụ tại đây sở hữu tán lá rộng, những cành lớn vươn ra nhiều phía, phủ bóng lên khoảng sân chùa. Khi thời tiết chuyển lạnh, lá cây dần đổi từ xanh sang vàng óng. Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ tán cây như được nhuộm vàng dưới ánh nắng.

Đẹp nhất là lúc lá bắt đầu rụng. Hàng nghìn chiếc lá ngân hạnh nhỏ hình cánh quạt rơi xuống, phủ kín mặt sân, tạo nên một tấm thảm vàng nổi bật bên những mái ngói xám và kiến trúc cổ kính. Nhìn từ trên cao, cây ngân hạnh giống một chiếc ô khổng lồ bằng vàng đang mở giữa lòng ngôi chùa hàng nghìn năm tuổi.

Không cần những công trình trang trí cầu kỳ, cảnh sắc tự nhiên này đã đủ tạo nên những bức ảnh gây ấn tượng mạnh. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Xiaohongshu, hình ảnh cây ngân hạnh thường được chia sẻ mỗi khi mùa thu đến. Nhiều người tìm về Tây An chỉ để được một lần đứng trước cây cổ thụ, ngắm lá vàng rơi và cảm nhận bầu không khí yên bình giữa không gian chùa cổ.

Theo các thông tin du lịch địa phương, mùa lá vàng của cây ngân hạnh thường kéo dài từ cuối tháng 10 đến khoảng giữa tháng 11, trong đó đầu tháng 11 là thời điểm đáng chờ đợi. Năm 2026, cây ngân hạnh được dự báo bước vào giai đoạn ngắm lá đẹp trong nửa đầu tháng 11, tuy nhiên thời điểm lá vàng rực nhất vẫn phụ thuộc vào nhiệt độ, lượng mưa và những đợt gió lạnh.

Đến Tây An mùa thu, đừng bỏ lỡ cuộc hẹn với cây ngân hạnh nghìn năm

Với những ai dự định du lịch Tây An vào tháng 11, chùa Cổ Quan Âm là một điểm đến đáng cân nhắc. Ngôi chùa nằm cách khu vực trung tâm thành phố khoảng 30 km, gần chân núi Chung Nam. Ngoài việc ngắm cây ngân hạnh, du khách còn có thể cảm nhận không gian kiến trúc truyền thống và khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của vùng Tần Lĩnh.

Một điều cần lưu ý là vào mùa cao điểm ngắm lá, chùa áp dụng hình thức đặt lịch tham quan để hạn chế tình trạng quá tải. Việc vào chùa miễn phí, nhưng du khách nên kiểm tra hướng dẫn đặt lịch mới nhất qua kênh chính thức của chùa trước khi di chuyển. Do lượng người đến ngắm cây khá đông, những khung giờ buổi sáng hoặc ngày thường thường phù hợp hơn với người muốn chụp ảnh và tận hưởng không gian yên tĩnh.

Nếu muốn có những bức ảnh đẹp, du khách có thể lựa chọn trang phục mang tông trắng, kem, nâu hoặc xanh trầm để nổi bật giữa sắc vàng của lá. Tuy nhiên, đây là không gian tôn giáo và cây cổ thụ được bảo vệ, vì vậy việc tuân thủ quy định tham quan, không giẫm đạp vào khu vực bảo tồn và giữ gìn cảnh quan chung là điều cần thiết.

Tây An vốn nổi tiếng với những di tích gắn liền lịch sử Trung Hoa như đội quân đất nung, thành cổ và những công trình từ thời Đường. Nhưng vào mùa thu, cây ngân hạnh trong chùa Cổ Quan Âm lại mang đến một sức hút hoàn toàn khác. Nó không kể lịch sử bằng những bức tường thành hay hiện vật trong bảo tàng, mà bằng chính những vòng sinh trưởng và mùa lá thay đổi qua hàng thế kỷ.

Có thể chẳng ai biết chính xác người đầu tiên trồng cây đã gửi gắm điều ước gì. Chỉ biết rằng hơn một nghìn năm trôi qua, khi mùa thu trở lại, cây ngân hạnh ấy vẫn vàng rực dưới chân núi Chung Nam, trở thành cuộc hẹn đẹp đẽ của thiên nhiên, lịch sử và những người yêu mùa thu.