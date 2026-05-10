Cây mít nổi tiếng nhất Việt Nam khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải đi làm cả cuối tuần để... canh chừng!

S.A
|

Nam nghệ sĩ cho biết nhiều người đã giục giã mình đi làm thứ 7 vì cây mít này.

Nhắc đến NSND Nguyễn Xuân Bắc, nhiều người không chỉ nhớ đến hình ảnh nghệ sĩ hài duyên dáng trên sân khấu hay vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn mà còn là một nhà sáng tạo nội dung dí dỏm. Nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những mẩu chuyện đời thường, status hài hước xoay quanh công việc, gia đình hay niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Và mới nhất - ngày 9/5, thứ khiến dân mạng quan tâm nhất của Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại không phải dự án nghệ thuật nào, mà là một cây mít. Sáng thứ 7, Nam Tào của Táo Quân đăng ảnh check-in tại cơ quan kèm dòng trạng thái khiến cư dân mạng bật cười:

“Thanh niên uy tín! Thứ 7 có mặt. Cảm ơn anh chị em đã nhắc nhở, mà không cần nhắc nhở mình cũng sẽ hì hụi… canh mít. Không thể để lỡ - không thể lỡ - không thể lỡ.

P/s: Nó vẫn đây. Ơn giời!”.

Trong ảnh, nam nghệ sĩ check-in ngay cạnh cây mít quen thuộc tại cơ quan với biểu cảm đầy tự tin và háo hức chờ ngày mít chín. Hóa ra câu chuyện lại bắt nguồn từ cú hụt mít đau đớn cách đây 2 năm.

Hình ảnh cây mít cùng với 2 quả mít lủng lẳng vào sáng nay

Vài ngày trước, Xuân Bắc từng kể lại vết thương lòng liên quan đến cây mít này: “Năm trước em cũng nhăm nhăm quả mít chỗ này, góc này, cây này chờ nó chín. Đến lúc nó sắp chín (em đoán thế) thì ngày nào em cũng qua vỗ vỗ vừa như nhắn nhủ yêu thương vừa như hẹn hò giao ước...! Qua cái thứ 7, Chủ nhật thì.... bỗng nhiên câu ‘còn cái cuống’ chứ không phải ‘còn cái nịt’ nó hiện ra trước mắt em”.

Sau cú sốc này, nam nghệ sĩ quyết tâm không để lịch sử lặp lại, quyết định mỗi tuần update cho dân tình một lần cho đến khi mít chín. Rút kinh nghiệm, Xuân Bắc khẳng định mình cũng sẽ không nghỉ cuối tuần, không mất cảnh giác.

Đây là cập nhật vào ngày 5/5 vừa qua

Quả thực, cách đây 2 năm, Xuân Bắc cũng từng hào hứng chụp ảnh bên cây mít này. Thậm chí Cục trưởng còn làm thơ về cây mít, bày tỏ nỗi niềm đứng ngồi không yên. Nhưng rồi sau đó, câu chuyện bỗng dưng im bặt. Và dân mạng ngầm hiểu, quả mít đã “ra đi” trước khi chủ nhân kịp thưởng thức.

Khoảng 2 năm trước, nam nghệ sĩ cũng dành trọn niềm tin vào cây mít

Chính vì thế, lần trở lại này nhanh chóng biến cây mít thành “quả mít nổi tiếng nhất Việt Nam”, còn cư dân mạng thì ai nấy đều nhập vai như đang theo dõi một series căng thẳng. Hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện bên dưới bài đăng:

- Quả mít nổi tiếng nhất Việt Nam. Dù ai hái thì em cũng chắc chắn nó sẽ còn cái cuống.

- Nó chưa được ăn nên dĩ nhiên nó còn ở đó. Tới bữa nó được ăn thì mới biết anh ơi!

- Chắc anh phải canh thêm 2 tháng nữa, tốt nhất là mắc cái võng.

- Mong anh mỗi ngày ra video quả mít đều đặn cho đến khi còn cái cuống.

- Cái cuống này thì còn lâu mới chín nên tầm này anh không cần canh, họ chặt về cũng chỉ để kho cá được thôi.

- Chú ơi cho vào lồng khóa sắt vào đi chú ạ.

- Anh gắn cái camera đi cho chắc.

- Vặt luôn về luộc hoặc kho cá ăn cho chắc anh ạ. Nhà bao việc!

Ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, NSND Xuân Bắc còn được biết đến là người rất yêu cây cối và thích chăm sóc vườn tược. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn, trồng cây, chăm hoa hay tận hưởng niềm vui rất đời thường bên các loại hoa quả, rau trái trong nhà.

Nghệ sĩ Xuân Bắc yêu thích cây cối, thường dành thời gian rảnh để chăm sóc vườn nhà

